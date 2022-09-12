王美花：太陽光電今年估推2.5GW 創史上最高一年

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歐洲商會－台灣中油「2050淨零最佳實踐報告書」發表會12日在台北舉行，經濟部長王美花（圖）出席，並說明台灣2050淨零路徑及經濟部相關政策。中央社記者吳家昇攝 111年9月12日

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（中央社記者鄭鴻達台北12日電）經濟部長王美花今天指出，經濟部將從先低碳、後零碳兩階段推動產業與能源部門淨零轉型；今年太陽光電推動量估將達2.5GW，可望成為有史以來單一年度完成最高的一年。

王美花今天出席中油與歐洲商會共同舉辦的「2050淨零：最佳實踐報告書」發表會，並在會中致詞，說明經濟部如何協助產業與能源部門達成淨零轉型，以及經濟部近期的具體作為。

王美花說，台灣製造業部門占整體GDP高達34%，因此對台灣來說，降低碳排是艱鉅任務，經濟部更是跨部會中，負責最難的能源、產業部門者。

王美花說，產業與能源生產攸關勞動就業與人民生活，甚至國家安全，因此轉型步伐必須積極穩健，所以經濟部以先低碳、後零碳的兩階段策略，逐步推動產業與能源部門淨零轉型。

王美花說，經濟部將積極推動離岸風電、太陽光電，預估到今年底，將可看見台灣太陽光電有史以來完成量最高的1年，目前預估今年單一年度，可達成2.5GW的推動量。

王美花說，此外，離岸風電也朝順遂的方向走，她估計，離岸風電到年底將會完成200支風機的建設，離岸風電的廠商也已經進入收割期，這將為台灣帶來很大改變。

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至於該如何協助用電大戶落實減碳，王美花在會後受訪時補充表示，經濟部目前透過兩種策略，第一是減碳，第二是購買綠電，目前用電大戶也非常積極在處理。

王美花解釋，對於中小企業關切綠電取得議題，經濟部有個機制是由台糖、彰濱工業區釋出土地設置太陽光電並開放招標，其中7成保留給開發商販賣，3成要釋出到標準檢驗局的再生能源綠市集給中小企業購買。（編輯：林興盟）1110912