台鐵潮州機廠太陽能發電 相當逾千戶家庭全年用電
2022/8/30 11:26
（中央社記者汪淑芬台北30日電）配合政府綠能政策，台鐵潮州機廠建物屋頂建置太陽光電設備，已於6月併聯運轉，發電可供1343戶家庭整年用電需求。
台鐵今天發布新聞稿表示，台鐵資產開發中心高雄營業所辦理「潮州機廠」7座建物屋頂設置太陽光電設備案，已於6月完成建置併聯運轉，契約期間20年，商機達新台幣4.47億元。
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台鐵表示，潮州機廠標案提供設太陽光曬建物屋頂面積約4.4公頃，最大設置容量為4.3MW（兆瓦），運轉後估計1年發電度數為567萬6000度，每年減碳量相當於7.3座大安森林公園，可供1343戶家庭整年用電需求。
台鐵指出，高雄營業所於民國107年12月28日已先在潮州機廠旁的「潮州車輛基地」，設置容量約達4MW的太陽光電設備，為當時全國單一建物最大容量的場域；110年再參與經濟部能源局統一招標的「全國中央機關公有聯合屋頂標租案」，於新左營車站設置太陽能光電設備，預計112年初完工，設置容量約1.45MW。（編輯：張雅淨）1110830
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