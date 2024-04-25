張國華遭控涉內線交易 金管會：分析若有異常交檢調

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（中央社記者謝方娪台北25日電）長榮海運股東及律師近日前往台北地檢署，提告長榮集團創辦人張榮發長子張國華等人涉內線交易，並前往證期局檢舉。金管會今天表示，證交所有股市監視制度，若分析發現異常，會依規處理並移請檢調調查。

長榮海運股東、律師林文鵬4月22日前往台北地檢署，按鈴控告張國華及長榮董事柯麗卿於長榮海運2023年8月14日處分長榮航空股票的重大消息公布前，買賣長榮海運股票，涉違反證券交易法內線交易罪；24日再前往證期局檢舉。

金管會證期局副局長高晶萍今天在例行記者會說明，證交所一向有股市監視制度，若看見價量異常，會搭配重大訊息進行分析。因涉及刑事責任蒐證定罪，若證交所有發現異常情事，會移請檢調調查，若檢調需要協助，金管會也會配合辦理。

先前有長榮股東指控長榮海運與巴拿馬長榮國際間近新台幣300億元的股權及不動產交易，涉不法疑慮，今年3月向台北地檢署提起刑事告訴，提告張國華與長榮海運董事會成員等10人涉嫌違反證交法特別背信罪與非常規交易罪。高晶萍也表示，證交所會併案查核，若發現異常，都會依相關規定辦理。

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高晶萍指出，證交所對上市公司均有管理機制，在交易面有股市監視制度，對於公司財務業務面，證交所依規也可進行財報實審、內控查核、平時例外管理等，亦會去檢視有無延遲發布重訊，證交所會依公司情況，採取必要監管措施。

對於股東指控，張國華近日發布書面聲明表示，交易都依法進行申報，絕無內線交易，也無任何獲利，身為守法守分的公民，會尊重司法，全力配合調查。（編輯：楊蘭軒）1130425