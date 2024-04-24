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台灣AI用戶調查出爐 最愛生產力相關用途

2024/4/24 10:23
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（中央社記者吳家豪台北24日電）軟體科技公司MixerBox今天宣布，旗下AI（人工智慧）聊天機器人MixerBox AI推出一年來，全球用戶已突破百萬人，並公布首份針對台灣AI用戶的數據分析，內容顯示用戶最愛生產力相關用途，而年輕族群與超高收入族群較能接受將AI當作情感互動對象。

報告指出，MixerBox AI使用者按年收入區分，以51萬至100萬元的群體占比最大（34.6%），顯示中堅收入者是主要使用群體；年收入百萬以上者合計占比達到近1/4。

以性別區分，台灣用戶以男性使用者居多、約占6成，女性約占4成。

報告顯示，「文件生成或摘要整理」是台灣用戶最大使用目的，超過5成用戶會將MixerBox AI用於相關用途。約4成台灣用戶表示，會利用MixerBox AI進行「語言翻譯或學習」。

約2成台灣用戶會將MixerBox AI當作「情感互動或諮詢」的對象。18歲以下年輕用戶與年收入逾201萬元的超高收入用戶，對於以AI作為情感互動諮詢，有接受度較高的趨勢。

MixerBox AI開發團隊透過新聞稿表示，「客製化AI」功能自今年第1季上線測試以來，每天平均約1成活躍用戶會使用自訂的AI機器人，其中以情感互動類和生活資訊類的AI為最熱門類型。（編輯：張均懋）1130424

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