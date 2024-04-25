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台股盤中跳水跌逾200點 台積電下跌散熱族群續強

2024/4/25 11:10（4/25 11:33 更新）
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示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者何秀玲台北25日電）美股財報多空分歧，台股今天未能延續反彈格局，開盤跌破2萬點大關，指數下挫超過200點。台積電盤中下跌16元，AI概念股一片綠油油，不過散熱族群續強、軍工股、觀光以及上市營建類股都全面上漲。

至11時，台股加權指數下挫214.47點，指數19917.27點，成交值新台幣2274.17億元。

電子權值股部分，台積電開低，最低至765元；鴻海同樣開低，一度跌至151元；聯發科開盤跌破1000元。

盤中上漲族群則有散熱、軍工股、觀光以及上市營建類股。散熱雙雄包括雙鴻與奇鋐，盤中漲幅超過1%；軍工股中雷虎、漢翔表現也不俗，盤中皆有超過1%漲幅；觀光類股中，晶華盤中上漲1.36%、遠雄來盤中上揚0.34%、夏都大漲4.32%。

另外，上市營建類股中，皇鼎盤中股價上揚近5%、國產拉漲停、華友聯大漲7%多。

萬寶投顧執行長王榮旭分析，今天台股下跌主要反映美股，因美股連續反彈2天，雖然再漲但是幅度已縮小，加上Meta財報公布優於預期，利多反而下跌，這是因第1季科技巨頭股價已先漲過一波，財報公布後伴隨獲利了結賣壓，利多不漲代表行情仍處於修正階段，指數還會整理一段時間。

他指出，昨天台股大漲500多點，收盤相當接近月線，已從支撐轉為壓力，需要時間消化賣壓，預期會在季線和月線箱型整理，等待科技股包括Google、亞馬遜等財報及下週FED利率決策會議，以釐清變數。（編輯：潘羿菁）1130425

#王榮旭
#台股
#台積電
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