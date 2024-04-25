台股開低走低 終場挫274點失守2萬關卡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北25日電）台股今天開低走低，最低來到19848.57點，跌破2萬點大關，終場以19857.42點作收，下跌274.32點，跌幅為1.36%。

美股財報多空分歧，台股今天未能延續反彈格局。權王台積電下跌17元，以766元作收，AI概念股和散熱族群一片綠油油，機器人概念股、軍工股以及上市營建類股上漲。

電子權值股部分，除台積電外，鴻海最低151元，最後收151.5元，下跌4.5元；聯發科開盤跌破1000元，最低來到976元，最後收981元，下跌29元。（編輯：張均懋）1130425