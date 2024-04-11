113年司法官及律師考試第一試 8/3舉行

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（中央社記者陳俊華台北11日電）考試院會今天通過，民國113年司法官及律師考試第一試將在8月3日舉行、第二試與113年國防法務官考試第一試在10月19日到20日同時舉行。司法官考試暫定需用名額160名、國防法務官考試18名。

考試院透過新聞稿指出，院會今天通過民國113年公務人員特種考試司法官考試與113年專門職業及技術人員高等考試律師考試、113年國防法務官考試計畫。

考試院說明，司法官與律師考試第一試定於113年8月3日在台北、台中、高雄等3考區舉行；司法官與律師考試第二試、國防法務官考試第一試定於113年10月19日至20日同時舉行，其中司法官與律師考試設台北、高雄2考區，國防法務官考試僅設台北考區。

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考試院表示，司法官與律師考試第一試及第二試應試科目，除律師考試第二試選試科目外，都採同一試題。另司法官考試第三試口試預定於114年1月11日舉行，國防法務官考試第二試口試預定於114年1月18日舉行，都集中在台北考區應試。

考試院提到，有關這3項考試應考資格、應試科目、試題題型、成績計算、錄取方式與體格檢查等，分別依照各該考試規則、辦法等規定辦理，相關資訊將載明於應考須知及考選部網站，請應考人留意相關考試訊息，並盡早準備，以利應試。（編輯：張若瑤）1130411