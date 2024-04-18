113年司法特考等4項考試 8/10起舉行

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（中央社記者陳俊華台北18日電）考試院會今天通過，民國113年公務人員特種考試司法人員、法務部調查局調查人員、海岸巡防人員考試，以及未具擬任職務任用資格者取得法官遴選資格考試等考試的第一試，定8月10日至12日舉行。

考試院透過新聞稿表示，除未具擬任職務任用資格者取得法官遴選資格考試只設台北考區外，其餘分設台北、台中、台南、高雄、花蓮、台東等6考區，部分類科設有第二試、第三試者，都只設台北考區。

考試院指出，司法人員特考三等考試，設公證人等15類科暫定需用名額244名、四等考試設法院書記官等6類科857名、五等考試設錄事等2類科129名，合計1230名。調查人員特考三等考試設調查工作組等16組別，暫定需用名額127名。

考試院談及，海巡人員特考，三等考試設海巡行政等2科別15名、四等考試設海洋巡護科航海組等2科組別10名，暫定需用名額合計25名。

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考試院說明，未具擬任職務任用資格者取得法官遴選資格考試，設高等法院以下各法院的法官及高等行政法院法官等2院級，考試及格者，僅取得參加由考試院委託司法院依法官法第7條辦理的法官遴選資格。

考試院提醒，各類科組別需用名額情形、詳細考試日程，將公告在考選部網站；應考資格、應試科目、試題題型、成績計算、體格檢查及標準等，分別依照各該考試相關法規辦理，相關資訊將在4月下旬載明於應考須知，預定4月30日到5月9日受理報名。（編輯：張若瑤）1130418