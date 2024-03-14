地方特考三等考試社會行政類科 今年起減考2科

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（中央社記者陳俊華台北14日電）考試院會今天通過，民國113年起，地方特考三等考試社會行政類科，參照高考三級社會行政類科列考專業科目，由6科調整為4科，以更契合用人機關需求，減輕應考人應試負擔。

考試院透過新聞稿表示，院會今天通過特種考試地方政府公務人員考試規則第9條及第5條附表三修正案，將三等考試社會行政類科專業科目減考2科，並從113年舉辦的考試開始適用。

考試院說，這次修正是考量地方特考與公務人員高普考試性質及用人機關相近，其考試類科、應試科目多比照或參照高普考試設計，基於同職系、同類科核心職能相同，經參照現行高考三級社會行政類科列考的專業科目，將地方特考三等考試社會行政類科應試專業科目由6科調整為4科。

考試院表示，地方特考三等考試社會行政類科列考「行政法」、「社會福利政策與法規」、「社會學」及「社會工作」等科目，並從113年6月1日起施行。

考試院指出，113年地方特考預定12月7日到9日在台北、桃園、新竹、台中、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東、澎湖、金門14個考區舉行，並從9月10日至19日受理報名。（編輯：張均懋）1130314