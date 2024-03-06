警察、國安、移民行政人員特考 3/8起受理報名

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（中央社記者陳俊華台北6日電）考選部今天說，民國113年公務人員特種考試警察人員、一般警察人員、國家安全局國家安全情報人員、移民行政人員考試將在6月15、16日舉行，並從3月8日到18日下午5時受理報名。

據考選部最新公告，第一試筆試定於113年6月15日、16日舉行，設台北、新竹、台中、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東等8考區；另警察、一般警察人員考試外事警察人員類別考試僅設台北考區，第一試外語口試定於113年6月17日舉行。

考試院會在1月11日通過，警察特考三等考試設行政警察人員等13類別組計320名；四等考試設行政警察人員等5類別組計1545名，合計1865名。一般警察特考三等考試設行政警察人員等7類別組計48名；四等考試設行政警察人員等4類別組計2344名，合計2392名。

另外，國安特考三等考試設政經組（選試英文）等4組別計24名；移民特考二等考試設移民行政類科計5名；三等考試設移民行政類科計59名；四等考試設移民行政類科計14名，合計78名。

考選部說，有關應考資格、應試科目及其他有關事項，都詳載於應考須知，可在考選部網站的應考人專區查詢。（編輯：林興盟）1130306