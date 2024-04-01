台股賣壓出籠開高走低 AI概念股漲跌互見

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（中央社記者何秀玲台北1日電）美股3月29日休市，台灣本週將迎來4天連假，長假前出現賣壓、盤中元大台灣價值高息ETF（00940）成分股下挫，台股盤中開高走低，指數最高來到20387.23點，隨後賣壓出籠，最低一度下殺至20245.86點，AI概念股漲跌互見。

截至11時，台股加權指數下跌26.57點，至20267.88點，成交值約新台幣2145億元。

觀察盤面個股走勢，權值王台積電以783元開出，盤中最低至772元；鴻海、大立光上漲逾1%，日月光投控下跌5.28%。

AI概念包括緯創、廣達與緯穎等盤中表現相對弱勢，技嘉股價有撐；散熱族群表現不俗，奇鋐漲1.83%、雙鴻漲3.34%。

萬寶投顧執行長王榮旭分析，台股目前開高走低，指數在平盤附近遊走，因上週五美股休市，歐洲股市也繼續休市中，台股今天行情缺乏國際盤方向指引，加上本週迎來4天清明連假，等於只有3天交易日，長假前往往出現賣壓，避免長假變數。

他提到，台股今天成交量萎縮，也是因買盤縮手市場觀望所致，若美股連假期間無重大利空，連假後資金就會重新回流台股。

他也表示，今天盤勢要注意00940表現，因上週投信大買，今天可能不會再有，尤其一般投資人先前買了就獲利下車，因此欠缺下檔買盤支撐，這部分影響大盤，也會影響個股。（編輯：潘羿菁）1130401