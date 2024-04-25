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宇宙人週末攻小巨蛋 主唱小玉勤練團大瘦8公斤

2024/4/25 17:47（4/25 18:16 更新）
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樂團宇宙人27日晚間將前進台北小巨蛋舉辦「α：回到未來」20週年演唱會，近日積極練團，3人表示，現在還只能對著空氣演出，越來越期待真正演出給歌迷聽，（相信音樂提供）中央社記者王心妤傳真 113年4月25日
樂團宇宙人27日晚間將前進台北小巨蛋舉辦「α：回到未來」20週年演唱會，近日積極練團，3人表示，現在還只能對著空氣演出，越來越期待真正演出給歌迷聽，（相信音樂提供）中央社記者王心妤傳真 113年4月25日
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（中央社記者王心妤台北25日電）樂團宇宙人27日將在台北小巨蛋舉辦「α：回到未來」演唱會，主唱小玉因為鍛鍊體能瘦了8公斤；貝斯手方Q練琴練到需要接受物理治療；吉他手阿奎則天天第一個到公司練習。

演唱會將至，宇宙人今天透過唱片公司表示，已經準備好許多驚喜給歌迷，「20週年演唱會就希望把20年來最好的東西呈現給觀眾，大家期待一下，準備當天被我們一顆接一顆的驚喜彩蛋轟炸吧。」

宇宙人近日馬不停蹄練習中，他們表示，雖然練團讓心裡很踏實，但現在只能對著空氣演出，越來越期待真正演出給歌迷聽。其中阿奎天天第一個到公司報到練習，他笑說：「現在負責幫大家開門，早上唯一陪我的就是打掃阿姨。」

另外，樂團麋先生昨天也特別帶著「驚喜3蛋」探班宇宙人的練習，包含煎蛋抱枕、手工玫瑰雞蛋糕、膠原蛋白禮盒等，為宇宙人打氣。（編輯：張雅淨）1130425

樂團宇宙人27日將在台北小巨蛋舉辦「α：回到未來」演唱會，近日馬不停蹄練習中，樂團麋先生24日前往探班，送上「驚喜3蛋」為宇宙人打氣。（相信音樂提供）中央社記者王心妤傳真 113年4月25日
樂團宇宙人27日將在台北小巨蛋舉辦「α：回到未來」演唱會，近日馬不停蹄練習中，樂團麋先生24日前往探班，送上「驚喜3蛋」為宇宙人打氣。（相信音樂提供）中央社記者王心妤傳真 113年4月25日
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