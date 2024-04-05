花蓮地震日本LINE雅虎捐款專頁 募逾9300萬日圓

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（中央社東京5日綜合外電報導）日本資訊科技業者LINE雅虎公司（LY Corporation）昨天在「Yahoo!網路募捐」開設「2024年台灣地震特設專頁」，截至台灣時間今天下午1時許，4項活動已募得逾9300萬日圓。

中央災害應變中心統計至今天上午8時，花蓮地震造成10死、1106傷、705人受困，失聯增至18人含4名外籍人士，分別為印度籍、加拿大籍、持澳洲護照2人。

花蓮地震釀成的災情也受到日本各界關注，企業與團體等紛紛發起募款活動。

日本富士新聞網（FNN）報導，日本紅十字會今天起透過銀行轉帳、信用卡等多元支付方式開始募款至6月28日為止。募集資金將用於中華民國紅十字會執行救援、重建活動。

日本前3大連鎖便利商店也從今天起正式展開募款活動。

日本7-11便利商店今天起至4月21日在全國2萬1544間店鋪募款；日本全家便利商店於今天至4月18日在全國1萬6300家分店開放募捐；日本羅森（LAWSON）便利商店今天起至4月18日也在超過1萬間分店募集善款。

日本餐飲連鎖集團「雲雀餐飲集團」昨天起在集團內約2700間店鋪啟動募款。

除了民間企業，日本多個地方政府也在花蓮地震後展開募捐行動。

北九州市政府在花蓮地震發生的4月3日起，於市役所設置捐款箱。北九州市長武內和久說：「北九州市與台灣有相當深厚的歷史淵源，由衷慰問受災民眾，也祈禱災區早日復原。」

2016年熊本地震之後，熊本縣曾收到台灣超過4億日圓善款等，熊本縣政府與縣議會將捐款100萬日圓給台灣。

熊本縣府昨天起除了在縣府內等行政機關之外，也在熊本城等多處觀光景點設置捐款箱。

山形縣政府今天起至6月28日也在12個地點擺放募款箱接受善款，並呼籲職員加入捐款行列。（譯者：楊惟敬/編輯：曾依璇）1130405