HYBE集團內鬥提告 NewJeans製作人控遭背叛

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（中央社記者廖禹揚首爾25日專電）韓國娛樂公司集團HYBE近日爆發內鬥，今天以瀆職等罪嫌向搜查機關控告一手打造大熱女團NewJeans的旗下子公司代表閔熙珍；閔熙珍緊急召開記者會，否認HYBE指控，淚訴遭背叛。

HYBE自22日起對旗下子公司ADOR啟動監查工作，今天公布初步結果，聲稱從監查對象手上取得閔熙珍計劃奪取ADOR經營權的具體物證。

這名受調人員向HYBE提出包括奪取經營權計畫及接觸外部投資方等證據，並承認曾編造攻擊HYBE的文件，聲稱與閔熙珍討論透過將ADOR變成空殼公司，或與New Jeans提早解約等方式，逼迫HYBE拋售手中持股。

HYBE 2019年收購娛樂公司SOURCE MUSIC，隔年該公司宣布將與從SM娛樂跳槽至HYBE的品牌製作人閔熙珍合作打造新女團，2021年分割成立新子公司ADOR，由閔熙珍擔任公司代表，並在隔年推出女團NewJeans。

HYBE目前對ADOR持股80%，據HYBE取得的網路通訊軟體對話內容，閔熙珍要求ADOR管理高層準備能施壓逼迫HYBE出售持股的方法，包括與公司目前唯一一組藝人NewJeans提早解約、使HYBE與ADOR之間契約無效化的方式等。

但在已公開的對話內容中，據稱為閔熙珍做出的回應只有「太棒了」，並沒有關於後續動作的內容。

HYBE表示，將就目前掌握證據提告，強調會關注NewJeans成員們的心理與情緒健康，盡力確保團體發行新專行程不受影響，並盡快與成員們的監護人見面、討論保護成員的方案。

對此，ADOR方緊急宣布在下午召開記者會，由閔熙珍親自出面回應HYBE指控。閔熙珍在會上表示，「我很好奇HYBE為何要用私下的談話紀錄包裝抹黑我」，主張「不是我背叛HYBE，是HYBE背叛我」，反控「想拉下交出好成績的子公司代表，HYBE才是瀆職」。

對於HYBE聲稱閔熙珍與薩滿教女巫商討奪取公司、防彈少年團（BTS）兵役問題及ADOR公司經營相關問題，閔熙珍認為自己已被妖魔化，「我與HYBE看事情的角度似乎完全不同，HYBE似乎不把我當人看，想毀了我」。

對於網上流傳閔熙珍認為BTS抄襲她的傳聞，閔熙珍則加以否認，「我從沒說BTS抄襲」。

ADOR先前在HYBE公開實施內部監查當天，發布聲明指控HYBE旗下另一子公司BELIFT LAB最近推出的女團ILLIT抄襲NewJeans，之後出現各種ADOR蒐集新人團體模仿NewJeans證據的消息，更有爆料稱閔熙珍私下聲稱BTS也是抄襲她而推出的團體。（編輯：陳承功）1130425