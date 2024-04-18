政大景觀池命名「金玟池」暫居冠 最終由評審決定

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（中央社記者陳至中台北18日電）政治大學近期為達賢圖書館旁景觀池舉辦命名人氣票選比賽，目前人氣最高的名稱是「金玟池」，取自韓團女星名。校方今天表示，人氣獎開放所有民眾投票，最終命名由評審決定。

民主進步黨籍立委吳沛憶在立法院教育及文化委員會質詢時，提及政大正在舉辦的票選，目前領先的是「金玟池」，取自韓團NewJeans重要成員Minji的本名。吳沛憶並認為，開放投票是一種校園民主展現，建議既然開放投票，就應尊重投票結果，請教育部再瞭解關心。

政大目前舉行的達賢圖書館前草坡、景觀（滯洪）池命名徵件活動，有許多有趣的投稿。「金玟池」的投稿者解釋命名原因是：「期許滯洪池能像金玟池一樣發揮所能，容納洪水並創造生態共榮。」

票數領先的還有「甦冬坡」，投稿者解釋是冬日甦醒的意思，同時也是宋代文人蘇東坡的諧音，認為寫下「大江東去，浪淘盡，千古風流人物」的蘇東坡，堪稱華人的翹楚，與達賢圖書館相輝映。

還有人將草坡命名為「坡加蔓」，解釋是：「原先荒蕪的土坡，披上了蔓植的色彩，故名加蔓。」投稿者雖然沒有明言，但應是取自日本卡通精靈寶可夢（pokemon）中的1隻企鵝寶可夢（波加曼）諧音。

政大圖書館館長廖文宏表示，這項票選尚未結束，期限到25日。他並提醒，如果經檢舉或查證，有以不正常手法進行網路灌票或舞弊的行為，將予以刪除。

廖文宏補充，活動辦法中明確說明這是人氣獎的網路票選活動，最終命名仍由評審決定，預計5月中旬公布。

對於立委希望尊重校園民主，廖文宏解釋，人氣投票是開放給所有民眾，沒有限制政大師生，因此與校園民主較無關聯。

政大臉書專頁特別貼文介紹這項票選，幽默地稱許多票數領先者，都來自「台灣人不能放棄的諧音」，呈現出多元創造力和「放飛」的想像力。

貼文提到，最終命名將以評審評選結果為主要依據，人氣票選最高票，不代表會是真正的命名。校方將擇日舉辦頒獎典禮和得獎命名展覽。（編輯：管中維）1130418