政大法學院館年底落成 富邦蔡明忠捐設講堂

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（中央社記者許秩維台北19日電）政治大學法學院館預計今年底正式落成，富邦集團董事長蔡明忠以個人名義捐贈新台幣2000萬元，將於未來的政大法學院館中心位置設立「富邦法學講堂」。

政大今天發布新聞稿指出，法學院館經過長達18年的籌劃與努力，預計今年底正式落成，成為台灣法學教育的新地標；雖然法學院館的籌款曾一度陷入困境，但透過台灣聯合大學系統副校長蘇蘅的引介，蔡明忠很快地伸出援手。

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政大提到，身為法學院的畢業生，蔡明忠一直非常關注法學教育的發展，他也曾回饋母校美國喬治城大學；得知政大法學新院館興建面臨資金籌募困難後，蔡明忠毫不猶豫地響應捐款，以個人名義捐贈2000萬元，將於未來的政大法學院館中心位置設立講堂，並命名為「富邦法學講堂」。

政大法學院館從2005年開始籌建至今，政大前副校長王文杰表示，自己是唯一一名全程參與的人，目前資金籌措已進入最後一哩路，對於支持政大法學院館建設的學長姐們由衷感謝，凡捐贈1萬元以上的人，名字都將刻在法學院館的感恩牆上，所有人都將是法學教育前進的重要推手。（編輯：管中維）1130319