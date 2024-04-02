NewJeans台北拍攝爆爭議 台灣團隊道歉：韓方不知情

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（中央社記者洪素津台北2日電）韓國女團NewJeans日前在台北拍攝，被踢爆工作人員態度惡劣，且聘僱臨演卻沒遵守「勞基法」最低薪資規定，稍早台灣製作公司「雷宮製作」公開道歉，表示韓方完全不知情。

韓國女團NewJeans日前在台北街頭拍攝，消息卻不慎走漏，引來不少粉絲圍觀，事後卻被民眾指控工作人員態度惡劣，甚至要求檢查手機、刪除照片，也被踢爆聘僱臨演卻沒有遵守最低薪資規定。

對此台灣製作公司「雷宮製作」在社群媒體發文道歉，「關於媒體報導韓國女孩團體於3/30拍攝的MV爭議，造成誤解與紛擾，至感歉意」。

製作公司解釋，臨演經網路招募PO文內容不當一事，「此為本公司與和本公司簽約之演員經紀公司之責任，日後定將留意並提醒遵法辦理。」此外也強調韓國女團及韓方拍攝相關人士，對招募一事全然不知情，且有支付合理費用。

最後台灣製作公司「雷宮製作」再度道歉，「因這次事件而受波及或影響的女團及相關人士，本公司致上深深的歉意。爾後本公司會特別留意，避免造成誤會或誤解，特此聲明。」（編輯：龍柏安）1130402