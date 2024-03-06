IU演唱會70萬人流搶購門票 票務平台籲勿信黃牛
2024/3/6 19:51（3/6 20:06 更新）
（中央社記者王心妤台北6日電）韓國歌手IU將於4月在台北小巨蛋開唱，2萬張門票今天開賣掀起搶購潮。票務平台表示，今天啟售人流高達70萬人，為了避免黃牛而展開實名制，呼籲民眾勿信買票社團與網站。
韓國歌手IU（李知恩）將於4月來台舉辦演唱會，今天下午1時開賣後，兩場門票瞬間秒殺，主辦單位表示，演唱會目前沒有加場規劃，為了維護粉絲購票權利，這次採全場實名制力抗黃牛，演唱會當天須攜帶身分證和相關證明文件入場。
票務平台KKTIX今晚在臉書（Facebook）表示，今天啟售當下沒有完成個人資料填寫或是付款的座位，今晚7時會全數釋出給消費者，並再次呼籲勿將個資提供給他人，也不要相信任何社群媒體上的讓票買票社團、拍賣網站，或是其他非KKTIX正式授權售票的通路及網站。（編輯：張雅淨）1130306
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