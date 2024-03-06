更多編輯台推薦新聞：
姐和姊怎麼分？學者：有血緣寫「姊」但基本可互通
生活

姐和姊怎麼分？學者：有血緣寫「姊」但基本可互通

山本理顯獲「建築界諾貝爾」普利茲克獎 操刀桃園市立美術館母館
文化

山本理顯獲「建築界諾貝爾」普利茲克獎 操刀桃園市立美術館母館

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？
生活

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？

氣象署估113年春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水
生活

氣象署估113年春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
海巡執法風險高 登檢常遇言語挑釁肢體抵抗、曾因跳船韌帶斷裂
首頁 / 娛樂
演唱會
新聞專題
演唱會1/300
首頁 / 娛樂

IU演唱會70萬人流搶購門票 票務平台籲勿信黃牛

2024/3/6 19:51（3/6 20:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
韓國國民天后IU將於4月6、7日在台北小巨蛋開唱。（圖取自instagram.com/dlwlrma）
韓國國民天后IU將於4月6、7日在台北小巨蛋開唱。（圖取自instagram.com/dlwlrma）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北6日電）韓國歌手IU將於4月在台北小巨蛋開唱，2萬張門票今天開賣掀起搶購潮。票務平台表示，今天啟售人流高達70萬人，為了避免黃牛而展開實名制，呼籲民眾勿信買票社團與網站。

韓國歌手IU（李知恩）將於4月來台舉辦演唱會，今天下午1時開賣後，兩場門票瞬間秒殺，主辦單位表示，演唱會目前沒有加場規劃，為了維護粉絲購票權利，這次採全場實名制力抗黃牛，演唱會當天須攜帶身分證和相關證明文件入場。

票務平台KKTIX今晚在臉書（Facebook）表示，今天啟售當下沒有完成個人資料填寫或是付款的座位，今晚7時會全數釋出給消費者，並再次呼籲勿將個資提供給他人，也不要相信任何社群媒體上的讓票買票社團、拍賣網站，或是其他非KKTIX正式授權售票的通路及網站。（編輯：張雅淨）1130306

#IU
#演唱會
#韓國
延伸閱讀
立院三讀 賣黃牛票最高罰票面價50倍、不正當取票最重關3年杜絕黃牛票亂象 擬修法免費票轉售最高罰1萬8昔開罰黃牛舉證不易 社維法10年僅48件GOLDEN WAVE高雄世運4/13登場 SVT小分隊BSS、(G)I-DLE齊聚開唱
演唱會
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
丁噹健檢發現卵巢息肉 緊急手術切除無大礙
172.30.142.11