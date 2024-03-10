韓星KINO來台開唱 被粉絲感動到哭要求「拍漂亮點」

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（中央社記者葉冠吟台北10日電）韓團PENTAGON出身的歌手KINO今晚首度以個人身分來台開唱，被台灣粉絲用心準備的應援影片感動到落淚，他邊擦眼淚邊喊：「太過分了」，要拍到他哭的粉絲記得「拍漂亮一點」。

這次是KINO獨自成立公司後的首場海外演唱會，光彩排就超過2小時，每個細節都不放過，更透露先前曾和家人來台灣旅遊，吃了很多美食，還在烏來泡溫泉，留下美好回憶，「當時我就想快點回來台北做演出」。今晚他果真有備而來演唱14首歌，還首唱未發行的新歌Freaky Love，獻給台灣粉絲作為禮物。

在唱完安可曲Beautiful Goodbye後，KINO有感而發表示，「剛剛看我們樂手的表情感覺他們快哭了，但我是大人，可是不會哭的」。

沒想到看到粉絲準備及PENTAGON成員的影片，KINO還是忍不住掉淚，並直呼：「導演，這樣不會太過分了嗎？幹嘛這樣啦，我才說過在演出時不能再哭了，我要瘋了，有拍到我哭的人請上傳漂亮一點的照片。」

同晚，熱愛台灣也來台多次的日本人氣動漫歌手May'n睽違5年舉辦May'n ASIA TOUR 2024 Prismverse in Taipei演唱會，開賣後隨即完售。

May'n昨晚一抵達台灣，馬上在社群IG限時動態用中文PO文：「我回來了！」還將想念許久的小籠包拍照打卡。她今晚演唱包含新曲及經典歌曲約10多首，更不忘以全中文跟大家打招呼：「台灣的大家，大家好！5年、5年、5年，我回來了，好感動，謝謝！」

May'n表示，經過5年還能再次聽到歌迷呼聲，非常感動開心，讓她演唱會尾聲特別依依不捨，從Zepp New Taipei的1樓一直揮手到2樓，想和每名歌迷一一說再見，並約定下次見面不要再等5年。（編輯：張雅淨）1130310