修繕高中以下老舊校舍 北市每年平均編40億元因應

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（中央社記者劉建邦台北25日電）台北市教育局今天表示，為修復老舊校舍，去年起編列平均每年約40億元預算，將執行至民國119年，目前優先改建受損較嚴重的34所校舍，其中4校去年已完工。

台北市議會教育委員會今天召開工作報告，由北市教育局針對老舊校舍現況及8年改建進度規劃進行專案報告。

教育局長湯志民說，全市屋齡50年以上校舍占多數，部分校舍有材料劣化等情形，為維護師生安全，亟需盡速推動校舍改建，自去年至民國119年，每年平均編40億元預算，持續推動校舍改建，目前規劃先針對34校，其中4校去年已完工。

教育局補充，每年都會進行校舍安全檢查，經初步篩選，屋齡高於50年或過去3年有2次以上大範圍剝落的校舍，並考量材料劣化等，作為優先改建評估標的。

另方面，湯志民指出，花蓮地震後，台北市共162校通報災損，其中160校估5月底前完成修復，景美女中、成德國小因建物牆面、樓梯等出現水泥剝落等情形，校方已安排教室安置學生，修復工程估8月底前完成。

針對建築物耐震，湯志民指出，經統計，全市公立學校有236所、1530棟校舍，50年以上455棟、40至49年477棟、30年至39年367棟、21年至29年121棟、20年以內110棟。

他說，1530棟校舍包含委託專業技師已辦理補強有829棟、初步評估無須詳評400棟、經詳細評估無須補強187棟、免耐震評估112棟、配合社子島通盤檢討清空停用2棟。

台灣民眾黨議員黃瀞瑩質詢，校舍改建由教育局工程科負責，但卻由新工處對外發包，教育局應重新盤整人力，有需求可通報府級協助，讓校舍改建更快速。

國民黨議員游淑慧表示，校舍改建應由教育局主責並組專案小組，可向府級借調人力。無黨籍議員曾獻瑩說，改建校舍編列40億元預算恐不足，應考量工程經費可能上漲等情形。

教育局工程科長黃一正答詢，負責校舍改建工程約20人，若能增人力當然可做更多事，針對議員建議組專案小組或從府內工程單位借人力，需跟府級討論。（編輯：蕭博文）1130425