北市推AI科技教育 補助高中職每校100萬元開課

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（中央社記者陳昱婷台北15日電）推動AI科技教育，台北市教育局今天宣布，113學年度起將補助高中職每校最多新台幣100萬元，開設AI、量子電腦應用及半導體相關理論等課程，讓學生有更多發展機會。

台北市教育局今天舉辦112學年度高中新科技學程成果發表會，教育局長湯志民致詞表示，AI等科技是未來趨勢，不僅會對人類生活產生影響，對經濟發展也非常重要，「世界首富都是玩電腦的」。

湯志民指出，在中正高中、陽明高中及百齡高中AI專班的基礎上，他希望能有更多高中職開設量子電腦及半導體相關的課程，讓學生有更多發展機會，因此規劃新科技學程實施計畫，下學年度起提供學校補助。

教育局說明，新科技學程實施計畫預計補助台北市高中職每校最高新台幣100萬元，透過專班或課程融入模式，延聘產業界、學術界專家擔任講師，及購置雷射切割機、機械手臂等設備，培養學生在AI、量子電腦應用、半導體相關理論3大主題的科技素養及解決問題能力。

湯志民致詞後至各個攤位體驗，其中中正高中學生展現機器手臂透過AI視覺辨識學習的成果，讓機器手臂可以自動分類物品；百齡高中學生則運用AI特徵學習及深度學習，建構出可自動辨識海洋垃圾及魚類的系統。（編輯：陳政偉）1130615