金管會：今年以來台股價量齊揚 基本面穩健

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（中央社記者謝方娪台北25日電）台股今天開低走低，終場挫274點，失守2萬點關卡。金管會今天表示，今年截至24日止，台股漲幅在亞洲主要市場中僅次日股，且同期間台股集中市場日均成交值達新台幣4035億元，年增80.16%。

台股今天開低走低，最低來到19848.57點，跌破2萬點大關，終場以19857.42點作收，下跌274.32點，跌幅達1.36%，成交值新台幣3597億元。

金管會證期局副局長高晶萍在例行記者會說明，美股前一交易日因地緣政治風險、降息時程未定及AI指標股輝達（NVIDIA）下跌等影響，美國4大指數漲跌互見，除道瓊指數下跌0.11%外，其餘上漲，漲幅介於0.02%至1.06%。

高晶萍進一步提到，今天亞股走向亦漲跌互見，台股因受台積電及鴻海等權值股下跌影響，大盤指數開低走低，收盤下跌274.32點，跌幅達1.36%；同時段日本跌幅2.15%、韓國跌幅1.4%、新加坡跌幅0.41%、香港漲幅0.41%、上海漲幅0.21%。

若拉長觀察期間，高晶萍指出，今年截至4月24日止，台股漲幅達12.27%，相較日本漲幅14.93%、上海漲幅2.35%、新加坡漲幅1.63%、香港漲幅0.9%、韓國漲幅0.77%、深圳跌幅2.87%，台股漲幅僅次於日本。

今年截至4月24日止，台股集中市場日均成交量達4035億元，也相較2023年同期增加80.16%。

根據證期局資料，截至今年4月24日，台股信用交易整戶擔保維持率為172.23%，仍遠高於130%追繳門檻。

高晶萍表示，今年截至3月底台股本益比為23.53倍，現金殖利率達2.71%，加計股票股利為2.81%，今年首季國內上市櫃公司累計營收達9.53兆元，創歷年同期次高，年增5.4%。

高晶萍指出，目前台股上市櫃公司基本面尚稱穩健，金管會將持續關注國內外經濟情勢，適時採行相關措施。（編輯：楊蘭軒）1130425