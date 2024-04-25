台英影展跨界合作 展現多元酷兒文化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者簡玉晴倫敦25日專電）「台灣國際女性影展」24日與「英國亞洲酷兒影展」合作，推出作品「Glitch! Rewind. Then we…」，由策展人陳慧穎及選片人謝以萱共同策劃，於倫敦巴比肯藝術中心播映，展現台英多元酷兒文化。

英國亞洲酷兒影展（Queer East Festival）於4月17日至28日於倫敦各地藝術場館展出。亞洲酷兒影展為跨學科的電影節，由旅英台籍策展人王裔於2020年成立，集結來自東亞、東南亞與其他華僑居住地具突破性的LGBTQ+電影、現場藝術以及動態影像作品。

影展成立初衷是為了打破當今大螢幕、舞台、幕後缺乏亞洲代表性的問題，希望將來自亞洲酷兒故事傳遞給西方觀眾，擁抱更多元的LGBTQ+（同性戀、雙性戀、跨性別者及酷兒）文化。

「Glitch! Rewind. Then we…」由5部短片組成，包括「Taiwan Video Club 台灣錄影帶俱樂部」、「I’m Starving 我餓」 、「Castro 夢遊卡斯楚」、 「Looking for Jiro 」，和「LOVEME2030」，期望藉由螢幕上放映關於酷兒的圖像、身體、時間性和邊界跨越，重新組合觀眾對過去、現在和未來的慾望投射。

除了「Glitch! Rewind. Then we…」 ，由知名導演蔡明亮製作的電影「河流」，以及台灣演員吳慷仁主演的電影「富都青年」，都是本次影展選入的作品。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「河流」採用蔡明亮標誌性的極簡主義風格，劇中涉及的亂倫場景，使家庭所代表的價值飽受爭議，卻也確定了導演在酷兒電影中獨特的反叛地位；「富都青年」則是講述一對無國籍的兄弟在馬來西亞街頭生活的故事，以及兄弟之間有聲與無聲的情感，表達出劇中人物們在命運的漩渦中不斷掙扎和對身分認同的渴望。

「Glitch! Rewind. Then we…」作為本次影展合作單元，能讓國外更認識台灣的酷兒議題，展現出酷兒文化多元的樣貌，並藉由合作有更多交流的機會，確定推廣LGBTQ+文化是大家一致的目標。（編輯：周永捷）1130425