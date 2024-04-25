木作王船技術保存者林良太辭世 文化部將頒旌揚狀

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（中央社記者邱祖胤台北25日電）高雄市文化資產保存技術「木作王船技術」保存者林良太今天辭世，享壽73歲，文化部長史哲聞訊，深表哀悼，並表示文化部將頒發旌揚狀予以表彰。

史哲表示，林良太長期投入木作王船技術，並樂於傳承及推廣，對無形文化資產保存與紀錄具有重要影響及貢獻，亦為台灣傳統工藝保存奠定深厚基礎。

根據文化部發布新聞稿，林良太為高雄市人，生於1951年，人稱「太師」，國中畢業後開始學習製作漁船，25歲那年遇見1名糊紙師傅，從此踏入木作王船領域；林良太王船製作技術精湛且能客製化，具有高度專業性，不論是船隻結構、設備、構件等，都能在腦海中構思，不僅熟悉王船製造流程，並熟知王船製作的民俗、禁忌、儀式及迎送等知識。

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文化部指出，王爺信仰盛行於台灣西南沿海，具有完整的迎王、送王習俗儀禮與文化脈絡，王船為整個習俗與儀式的文化載體，其中焚燒王船更是沿海地區大型而獨特文化活動；王船依主要材質有木造、糊紙、複合材質3種，林良太為木作王船技術佼佼者，在技法上勇於創新、追求突破。

林良太打造木作王船超過200艘，北至苗栗，東到花蓮，都有他製作王船的足跡，具有跨地域性高知名度，有重要民俗「西港刈香」、高雄市定民俗「下茄萣金鑾宮王醮大典」及「白砂崙萬福宮王醮大典」等製作木作王船的經歷，對文化資產保存與傳承具重要影響，貢獻良多，高雄市政府於2019年公告登錄「木作王船技術」保存者。（編輯：陳仁華）1130425