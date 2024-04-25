早安世界》AI族群帶頭強攻 台股大漲532點收復2萬點大關
AI族群帶頭強攻 台股大漲532點收復2萬點大關
台股歷經19日黑色星期五，盤中暴跌千點，終場大跌774.08點，寫歷史最大單日跌點紀錄，當天指數收在19527.12點；但只花4個交易日，台股24日成功收復2萬點大關，成交值新台幣4275.63億元。除了台股強勢反攻，新台幣匯率同樣走升，但氣勢略遜一籌，24日開盤價為32.55元，儘管盤中強漲逾1角、最高觸及32.484元，但進口商積極敲進美元，升勢受阻，收盤又回到32.5元價位。（看完整報導）
鋒面挹注全台水庫逾4千萬噸 中部受益最大南部進帳有限
鋒面來襲，近日全台水庫降雨效益估達4114萬噸，中部水庫受益最大，並以鯉魚潭水庫進帳破千萬噸居首；北部水庫略有進帳；南部水庫則進帳有限，蘭潭、仁義潭、曾文、烏山頭水庫共小收50萬噸。根據中央氣象署預測，至26日都有可能降雨，水利署將密切注意，視情況人工增雨。（看完整報導）
台韓日美對中港出口表現 財政部：中國近5年由助力變阻力
財政部24日發布統計專題「台韓日美對陸港貿易概況」指出，近5年中國經濟成長放緩，台灣對中港出口增幅為10.4%、低於總出口的29.5%，美國情況相仿，日本銷中港降幅達11.2%，南韓更因主力貨品面臨中國在地化生產的排擠，對其出口重挫27.9%。（看完整報導）
世衛大會5月底召開 比利時外長支持台灣成為觀察員
第77屆世衛大會將於5月27日至6月1日召開，截至去年，台灣已連續7年未能以觀察員身分參與。比利時外交部長拉碧23日在國會重申，支持台灣成為世界衛生大會觀察員，她將與其他國家和相關機構討論、分享對此議題的看法，並強調歐盟主導的世衛技術性會議已定期邀請台灣專家參與。（看完整報導）
美參院通過援以色列烏克蘭台灣法案 拜登隨即簽署
繼美國聯邦眾議院後，參議院23日通過法案援助烏克蘭、以色列及台灣等，並強制TikTok脫離中國母公司字節跳動，否則將在美國面臨全國性禁令。總統拜登24日簽署成為法律，並表示華府將在幾小時之內開始送交新援助給烏克蘭。另外，這項法案也牽動參、眾兩院共和黨領導人職涯。（看完整報導）
蘇納克點名中俄威權軸心 英提高國防預算至GDP2.5%
英國首相蘇納克23日表示，由俄羅斯、伊朗、北韓、中國等組成的「威權國家軸心」日益強勢，它們彼此間持續增加協同行動，且有共同目標要重塑世界秩序，英國及其盟友絕不可自滿。蘇納克並宣布，英國將持續提高國防支出，未來6年擬額外投資750億英鎊（近新台幣3.1兆元），並至2030年達到1年870億英鎊、也就是國內生產毛額2.5%的水準。（看完整報導）
防房東超收電費 內政部修租屋定型化契約擬5月上路
為避免房東超收電價賺價差，內政部長林右昌說，24日起已預告修正租屋定型化契約，5月上路應該沒問題。修正內容中提及，約定以「用電度數」計費者，每度電價不得超過當期電費單的每度平均電價；非約定以用電度數計費者，房東每期收取的電費總金額，不得超過電費單總額。（看完整報導）
花蓮強震木瓜溪側崩塌約1公里 居民嘆晚上睡不好
花蓮3日強震後，秀林鄉文蘭村木瓜溪側發生長約1公里土石崩塌，至今尚未修復，加上近日數百起餘震及天氣轉雨，居民擔心崩塌擴大，晚上難以安眠。秀林鄉長表示，等待經費核定和施工都需要時間，目前只能撤離居民確保安全，鄉長也擔心若不及時修復，災情可能進一步擴大。（看完整報導）
新北環狀線強震後11處鋼箱梁位移 修復期至少1年
新北捷運環狀線受花蓮強震影響，板新站至橋和站間鋼箱梁錯位、軌道變形，最少要1年以上才能修好。新北市捷運局長李政安指出，待鋼箱梁逐一復歸原位後，再進行全路段軌道施工、伸縮縫、隔音牆、電力通訊線路修復，最後經營運測試確保安全無虞後才會恢復全線通車。（看完整報導）
台北慈濟醫院開刀房爆偷拍 檢警查護理師手機有多張病患隱私照
台北慈濟醫院黃姓護理師在網路發文，指稱醫院內有護理師拍攝病患麻醉後照片。檢警傳訊黃男釐清並查扣手機、電腦後，發現黃男手機內有多張隱私照。新北市衛生局表示，已派員了解此事，並發文請醫院啟動調查，3天內提出報告。檢警調查若屬實，最高可罰醫院25萬元；若護理師涉案可停業1年。（看完整報導）
開箱老照片》為讀者留下一個江湖武俠大師金庸
原名查良鏞的金庸生於1924年3月10日，是浙江海寧人。1940年代後期移居香港，之後以「金庸」為筆名寫下15部武俠小說。金庸小說情節豐富，人物個性鮮明，因此被翻拍成電視劇或電影作品的很多，包括「倚天屠龍記」、「射鵰英雄傳」、「神鵰俠侶」和「鹿鼎記」等。2001年4月25日金庸在台北西華飯店舉行離台記者會，他此行是為了接受清華大學頒贈的榮譽講座教授。（看完整報導）
Podcast》美英撥預算援助烏克蘭 俄烏戰爭將如何演變？
美國眾議院與參議院相繼通過法案援助烏克蘭、以色列及台灣等，這項立法計畫總價值950億美元，其中包含610億美元用於協助烏克蘭和地區合作夥伴對抗俄羅斯。此外，英國首相蘇納克宣布加碼軍援烏克蘭，預算將拉高至30億英鎊，這也是英國歷來軍援烏克蘭單筆最大規模。（收聽Podcast）
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- 2024/04/24 07:34
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- 2024/04/22 07:20
- 2024/04/21 07:11
- 2023/02/20 08:50
- 2019/03/29 16:21
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