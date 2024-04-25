開箱老照片》為讀者留下一個江湖武俠大師金庸
2024/4/25 07:00
（中央社網站）2001年（民國100年）4月25日：知名武俠小說家金庸在台北西華飯店舉行離台記者會，他此行是為了接受清華大學頒贈的榮譽講座教授。
原名查良鏞的金庸生於1924年3月10日，浙江海寧人。1940年代後期移居香港，之後以「金庸」為筆名寫下15部武俠小說，包括膾炙人口的「射鵰英雄傳」、「神鵰俠侶」、「倚天屠龍記」、「天龍八部」、「笑傲江湖」等，直至1972年的「鹿鼎記」正式封筆。
金庸小說情節豐富，人物個性鮮明，因此被翻拍成電視劇或電影作品的很多，包括「倚天屠龍記」、「射鵰英雄傳」、「神鵰俠侶」和「鹿鼎記」等，每個觀眾心中都有自己喜歡的版本，也令主演的藝人如鄭少秋、劉德華、梁朝偉等走紅。2018年10月30日，金庸於香港養和醫院與世長辭，享耆壽94歲，但他留下的江湖，仍讓新舊讀者著迷不已。
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