台韓日美出口表現 財部：中國近5年由助力變阻力

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（中央社記者張璦台北24日電）2018年美中貿易戰開打，財政部今天表示，近5年中國經濟成長放緩，台灣對中港出口增幅為10.4%、低於總出口的29.5%，美國情況相仿，日本銷中港降幅達11.2%，南韓更因主力貨品面臨中國在地化生產的排擠，對其出口重挫27.9%，顯示外銷中港已「由助力轉為阻力」。

財政部今天發布統計專題「台韓日美對陸港貿易概況」指出，中國與香港居台、韓、日的首要外銷市場，也是美國在美洲以外的最大出口地區。

財政部表示，2013年至2023年間，受國際景氣起落、美中貿易戰引發全球供應鏈重組，COVID-19疫情擴散、史無前例的全球邊境封鎖，以及中國執行清零防疫政策等影響，10年累計以南韓對中港出口衰退13.6%最弱，日本也減4.7%，台、美則分別增21.5%、7%。

財政部指出，若以美中貿易戰為界點，切分前、後5年觀察，2013年至2018年間，台、韓、日對中港出口表現均優於總出口，又以南韓最為明顯。

財政部表示，不過，近5年、即2018年至2023年，對中港出口卻由助力轉為阻力，固然有諸多外部因素，但也與中國經濟成長放緩有關，導致台灣對中港出口增幅為10.4%、低於總出口的29.5%，美國情況相仿，日本銷中港降幅達11.2%、幅度更甚於總出口，南韓更因主力貨品面臨中國在地化生產的排擠，對其出口重挫27.9%。

影響所及，財政部指出，2023年台、韓對中港出口依存度（對中港出口占總出口比重）各為35.2%、23.7%，均為21年來新低；日本22.1%為15年來低點，美國8.7%亦屬近年較低水準。

此外，財政部表示，台、韓對中港長期享有大量出超（對外貿易出口貨物的價值，高於進口貨物的價值），就台灣而言，近10年其數額介於657億至1047億美元；南韓則起伏甚大，以2018年996億美元為高點，近2年已降至270億、53億美元的低點。

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同時，日、美長年對中港大多呈入超，主因是對中港手機、電腦等產品倚賴較深，其中日本偶有年份轉為出超，美國則存有高達3000至4000億美元的鉅額逆差（貿易進口總額多於出口總額），但2023年逆差金額縮小至2558億美元，為13年來最低。

財政部指出，當前世界經濟朝向以美、中為首的供應鏈分化、區域化與在地化發展，對台、韓、日、美與中港貿易連結的影響，持續在演變中，台灣又因政治特殊處境，面對中國透過經貿作為進行干擾的企圖，未來仍須密切注意並積極因應，以降低可能衍生的負面衝擊。（編輯：翟思嘉）1130424