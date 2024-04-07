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基隆海興泳池泳客疑踩到鐵釘 市府檢查拔除尖銳物

2024/4/7 21:56（4/7 22:01 更新）
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有民眾日前到基隆市海興游泳池游泳，上岸走在水泥階梯時，疑似踩到鐵釘刺入腳掌受傷，質疑游泳池今年1月才整修完工開放使用，工程驗收是否太過草率。（基隆市議員張秉鈞提供）中央社記者王朝鈺傳真 113年4月7日
有民眾日前到基隆市海興游泳池游泳，上岸走在水泥階梯時，疑似踩到鐵釘刺入腳掌受傷，質疑游泳池今年1月才整修完工開放使用，工程驗收是否太過草率。（基隆市議員張秉鈞提供）中央社記者王朝鈺傳真 113年4月7日
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（中央社記者王朝鈺基隆7日電）基隆市海興游泳池今年1月整修完工開放使用，日前卻發生泳客上岸走在水泥階梯時，踩到疑似鐵釘刺入腳掌受傷。基隆市府今天說，已請廠商緊急處理完畢，明天也會派員仔細檢查。

基隆市外木山湖海路旁的海興游泳池景觀平台，因設施及階梯過於老舊且嚴重鏽蝕，支撐鋼梁可能隨時倒塌，市府積極推動整修，獲交通部觀光署補助，去年6月投入新台幣2300萬元，啟動外木山海堤暨海興據點景觀改善工程，工程於今年1月25日完成驗收開放使用。

無黨籍基隆市議員張秉鈞今天表示，接獲協和里長張中信反映，有基隆市民5日下午與外縣市友人在海興游泳池游泳完上岸時，這名友人在入水點踩到疑似鐵釘受傷前往醫院就診。

張秉鈞說，傷者提出海興游泳池已完成整建，但入水點卻殘留尖銳物，質疑工程驗收是否太過草率。海興游泳池整建過後，依舊有許多細節需要改善，他會持續督促市府，還給大家安全的游泳空間。

對此，基隆市政府產業發展處長林鼎超表示，已請廠商緊急處理拔除尖銳物，產發處人員明天也會前往現場仔細檢查，是否有其他地方需要加強。（編輯：方沛清）1130407

#張秉鈞
#基隆市
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