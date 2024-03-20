高雄騎士撞紐澤西護欄亡 市府、航港局各執一詞

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（中央社記者林巧璉高雄20日電）高雄前鎮區新生路、新衙路口19日晚間發生自撞死亡車禍，騎士撞上紐澤西護欄後送醫不治。工務局指出，此處管理單位為交通部航港局；航港局卻說，此處在2015年已交由高市養工處維管，雙方各執一詞。

25歲陳姓男子昨晚近9時騎機車行經事發地點，新生、新衙路口南向西側時，撞上水泥製紐澤西護欄頭部重傷，送醫急救後於晚間11時40分宣告不治。

警方調閱資料指出，同樣地點在上月29日晚間也發生自撞意外，31歲宋姓男子騎機車行經此處，不慎自撞紐澤西護欄，造成多處擦挫傷送醫。

外界質疑此處光線不足，護欄周邊未裝設照明，夜間不易辨別；且過去護欄上方設有左轉標誌提醒用路人，但目前已無此標誌。因高市工務局、航港局各說各話，工務局道工處表示，明天上午將邀集相關單位會勘。

針對此處管理單位，工務局稍早以地籍圖資查詢系統說明，此處管理者為交通部航港局，紐澤西護欄於2017年就擺設。但航港局卻說明，此路段在2015年10月13日現勘確認，平面道路部分交由市府高市養工處（現名為道路養護工程處）維管，維管範圍為新生高架道路路權線以東部分。

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航港局進一步說明，因高雄市交通局要求，此處才設置紐澤西護欄，設置時也在護欄上設置左轉標誌，從Google地圖可確認，2017年時有左轉標誌，從2022年網路照片就不見此標誌。

根據工務局道工處今天下午最新說明，經查新生路平面道路土地權管屬交通部航管局，另外新生北段高架開通後，此處高公局一直維持封閉未開放。針對此案道路維護及現場紐澤西護欄設置擺放問題，市府預計明日上午邀請相關單位會勘釐清。（編輯：謝雅竹）1130320