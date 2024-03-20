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高雄騎士撞紐澤西護欄亡 市府、航港局各執一詞

2024/3/20 17:39（3/20 18:21 更新）
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高雄市前鎮區新生路、新衙路路口19日晚間發生一起自撞車禍，25歲陳姓機車騎士行經事發地點時意外撞上水泥製紐澤西護欄導致頭部重傷，送醫仍宣告不治。（高雄市前鎮警分局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年3月20日
高雄市前鎮區新生路、新衙路路口19日晚間發生一起自撞車禍，25歲陳姓機車騎士行經事發地點時意外撞上水泥製紐澤西護欄導致頭部重傷，送醫仍宣告不治。（高雄市前鎮警分局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年3月20日
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（中央社記者林巧璉高雄20日電）高雄前鎮區新生路、新衙路口19日晚間發生自撞死亡車禍，騎士撞上紐澤西護欄後送醫不治。工務局指出，此處管理單位為交通部航港局；航港局卻說，此處在2015年已交由高市養工處維管，雙方各執一詞。

25歲陳姓男子昨晚近9時騎機車行經事發地點，新生、新衙路口南向西側時，撞上水泥製紐澤西護欄頭部重傷，送醫急救後於晚間11時40分宣告不治。

警方調閱資料指出，同樣地點在上月29日晚間也發生自撞意外，31歲宋姓男子騎機車行經此處，不慎自撞紐澤西護欄，造成多處擦挫傷送醫。

外界質疑此處光線不足，護欄周邊未裝設照明，夜間不易辨別；且過去護欄上方設有左轉標誌提醒用路人，但目前已無此標誌。因高市工務局、航港局各說各話，工務局道工處表示，明天上午將邀集相關單位會勘。

針對此處管理單位，工務局稍早以地籍圖資查詢系統說明，此處管理者為交通部航港局，紐澤西護欄於2017年就擺設。但航港局卻說明，此路段在2015年10月13日現勘確認，平面道路部分交由市府高市養工處（現名為道路養護工程處）維管，維管範圍為新生高架道路路權線以東部分。

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航港局進一步說明，因高雄市交通局要求，此處才設置紐澤西護欄，設置時也在護欄上設置左轉標誌，從Google地圖可確認，2017年時有左轉標誌，從2022年網路照片就不見此標誌。

根據工務局道工處今天下午最新說明，經查新生路平面道路土地權管屬交通部航管局，另外新生北段高架開通後，此處高公局一直維持封閉未開放。針對此案道路維護及現場紐澤西護欄設置擺放問題，市府預計明日上午邀請相關單位會勘釐清。（編輯：謝雅竹）1130320

#航港局
#高雄市工務局
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