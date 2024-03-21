涵洞設計不良釀禍？ 陳其邁：肇因由檢方調查

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（中央社記者林巧璉高雄21日電）高雄市一輛遊覽車20日行經仁武區自撞涵洞釀1死15傷，遊覽車業者表示，涵洞設計標示不清；高雄市長陳其邁說，肇事原因由檢方調查中，市府針對交通事故都會積極改善。

此輛發生事故的遊覽車由鄧姓司機駕駛，昨晚載客自阿里山返回高雄時，行經仁武區自撞涵洞，造成1人死亡、15人輕重傷。橋頭地方檢察署今天訊後諭知鄧姓司機新台幣30萬元交保。

遊覽車公司負責人張素姻今天上午接受媒體聯訪表示，對於家屬非常抱歉，會盡全力協助；但涵洞設計也有問題，「一般來說要進入涵洞前會有一個拱門，但現場沒有提前設拱門」，司機要煞車可能也來不及，現場標示不夠清楚。

陳其邁今天下午出席「2024高雄智慧城市論壇暨展覽」開幕典禮，會前聯訪時回應，檢方正在調查肇事原因，市府勞工局也對該公司進行勞檢，交通局和警方也會協助調查釐清真相。

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陳其邁說，市府不斷提升整體交通安全，這幾年都會親自主持高雄市政府道安會報，希望針對A1車禍（造成人員當場或24小時內死亡）等交通事故提出改善。

根據高市衛生局統計，遊覽車事故昨天有14人輕重傷送醫，今天另有一名79歲蕭姓女子因左膝挫傷自行就醫，這起事故累計有15人傷。衛生局指出，蕭女意識清楚、生命徵象穩定，昨晚自覺無大礙未就醫，但今早發現左膝有血腫自行就醫治療，經診斷無骨折已出院。（編輯：謝雅竹）1130321