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高雄仁武遊覽車衝撞涵洞 1死14傷

2024/3/20 23:03（3/20 23:23 更新）
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高雄市消防局20日晚間獲報在仁武區水管路高速公路下方涵洞發生遊覽車交通事故，現場多人受傷。（高雄市消防局提供）中央社記者張已亷傳真 113年3月20日
高雄市消防局20日晚間獲報在仁武區水管路高速公路下方涵洞發生遊覽車交通事故，現場多人受傷。（高雄市消防局提供）中央社記者張已亷傳真 113年3月20日
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（中央社記者林巧璉高雄20日電）仁武區水管路今晚發生重大車禍，一輛遊覽車撞擊高速公路下緣涵洞，造成1死14人受傷送醫。高雄市長陳其邁至高雄榮總探視傷者，並指示相關局處立即投入搶救及交通疏導。

56歲鄧姓男子今晚8時許駕駛遊覽車，車上載有27人，沿水管路由西向東，行經水管路19-3號前地下道慢車道時，車頭撞擊高速公路下緣涵洞，已造成1死14傷。

高雄市新聞局今晚10時許發布新聞稿指出，陳其邁指示警察局交通大隊加派警力疏導交通，並請工務局盡速就近徵調拖吊車業者，進場協助拖吊肇事遊覽車；衞生局啓動大量傷患應變機制，協助消防局分送鄰近急救責任醫院收治事宜。

新聞局表示，相關局處第一時間立即投入搶救及交通疏導，包括警察局、交通局、衛生局緊急醫療應變中心（EMOC）、社會局及仁武區長等，共出動15車26人前往搶救。

陳其邁也至高雄榮民總醫院探視傷者，並責成府級首長分頭趕往各醫院探視慰問，另外仁武區公所人員抵達肇事現場，協助安撫受警嚇的居民及乘客，陸續分別送返家中。

現場遊覽車上載有27人（含司機、領隊各1人），消防人員到場後立即進行檢傷分類，救護後送，經統計有1名男性明顯死亡未送醫、另14名（8男、6女）肢體受傷、均意識清醒，分別送往高雄榮總、高醫、長庚、健仁等醫院。事故原因後續由警方調查中。

根據衛生局統計，有5人送往榮總，分別為1重傷、2中傷、2輕傷；2人高醫，分別為1中傷、1輕傷；3人送往長庚，3人皆為中傷；4人送往健仁，皆為輕傷。目前榮總重傷患者意識清楚，現正近一步檢查中。（編輯：陳清芳）1130320

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