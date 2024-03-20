台中機車與民間救護車相撞 男騎士涉酒駕傷重不治

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（中央社記者郝雪卿台中20日電）台中北區昨晚發生死亡車禍，機車與執行任務的民間救護車相撞，機車騎士頭部重創送醫不治，抽血酒測超標；救護車駕駛無酒精反應，依過失致死罪嫌移送台中地檢偵辦。

台中市警察局第二分局今天表示，昨晚10時20分許接獲報案，在北區崇德路與太原路口發生交通事故，員警到場發現是機車與民間救護車相撞事故。

警方指出，22歲施姓男子騎乘普重機車沿太原路三段由榮華街往永興街方向直行；63歲黃姓男子駕駛民間救護車鳴警報器並且開啟警示燈執行緊急任務，準備將已於醫院治療完畢的傷患載往北屯區住處。

警方表示，民間救護車沿崇德路一段由進化北路往漢口路方向直行，在路口機車前車頭與救護車右前車頭發生碰撞肇事，施男頭部重創，經送中國醫藥大學附設醫院搶救後宣告不治。

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雙方駕駛經員警依規定進行酒測，警方指出，黃姓救護車駕駛呼氣值無酒精反應，施姓機車駕駛抽血酒測值0.54，明顯超過法定標準值；警訊後，黃男依過失致死罪嫌移送台中地檢署偵辦，全案已調閱路口監視器還原事發經過，確切事故原因將由交通警察大隊事故處理組進行後續分析研判。

第二分局呼籲駕駛人行駛時，如遇有消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車等執行緊急任務車輛警號時，不論來自何方，均應立即避讓；車輛駕駛人應注意車前狀況並隨時採取必要安全措施，保持良好駕駛行為，行車多注意路況，才能避免發生交通事故。（編輯：陳仁華）1130320