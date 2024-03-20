北市信義幹線公車撞騎樓 交通局開罰首都客運3萬元

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（中央社記者陳昱婷台北20日電）一輛信義幹線公車今天撞進台北市信義區騎樓，造成2名行人受傷。市府建管處人員及結構技師評估後，確認建築物主結構未受影響；交通局則表示，將開罰業者首都客運3萬元。

北市警消今天中午12時11分獲報，一輛行駛中的信義幹線公車撞進信義區中坡南路店家騎樓，駕駛員及車上乘客無礙，現場也無人受困，但有2名行人受傷。

台北市交通局公共運輸處業務稽查科長郭献文接受電訪指出，駕駛員酒測值為0，前一次休假是昨天，今天駕車時數為5小時5分。因為發生事故造成2人受傷，仍會依「公路法」第77條第1項開罰首都客運新台幣3萬元，並要求提出檢討報告。

首都客運總經理李建文說明，駕駛員表示事發時出現頭暈、呼吸困難等狀況，應安排就醫進一步檢查。李建文同時向遭波及的店家及房東致歉，並承諾協助修繕、賠償營業損失，也會負擔傷者所有醫療費用。

市府說明，建管處人員及結構技師評估後，認為建築物主結構未受影響、安全無虞，待拆除大隊移除雨遮、廣告看板後，就會將公車拖離現場；信義區長陳冠伶及公運處長常華珍已前往醫院探視傷者。（編輯：張銘坤）1130320