奈及利亞籍駕駛開國道客運當興趣 正職是出口汽機車零件

（中央社記者汪淑芬台北20日電）豪泰客運去年來了一名奈及利亞籍駕駛蘇艾德，目前每週5天行駛台北往返新竹的國道路線，他當駕駛是為了興趣，正職是出口中古汽機車零件到非洲，他稱讚在台灣生活讓人很自在。

公路局2022年舉辦多場「大客車駕駛擴大徵才穩定就業留才方案招募活動」，蘇艾德（Ekata John）參加台北場，也是唯一的外籍人士，公路局還特別確認因他的配偶是台灣人，並已取得居留權，符合在台工作資格。

蘇艾德今天接受中央社記者訪問，他很開心上次參加徵才活動後，順利獲聘為e-go台灣租車旅遊集團的大客車駕駛，擔任校車駕駛，因他住在林口，去年轉到離家更近的豪泰客運，每週5天駕駛台北往返新竹的國道路線。

蘇艾德說，他的祖父曾經營汽機車零件商店，他從小就對汽機車相關知識感興趣，會辨識汽機車零件的優劣，也學會組裝引擎等技能，後來赴馬來西亞唸書，認識來自台灣的妻子，5年前結婚後定居台灣，也開始他在台灣的汽機零件貿易生涯，一切上軌道後，他一直無法忘情開大型車的興趣，當朋友告知台灣客運缺駕駛時，他決定應徵。

蘇艾德說，他從事的汽機車零件貿易，是將台灣的二手汽機車零件，包括引擎、懸掛系統、輪胎等，銷售到奈及利亞、迦納、南非等非洲國家，主要倉庫設在龜山，他親自到屏東、高雄、台南、嘉義等地洽商貨源。

蘇艾德不但會開大客車，也取得公路局核發的聯結車駕照，他相當熟悉網路操作，包括訂貨、出貨及船運，都是利用下班時間或休假日處理，每當客運公司輪休時，若剛好要出貨，他還會親自開著貨櫃車 ，將貨送到基隆港。

蘇艾德的同事都喊他巧克力，隨和的蘇艾德也坦然接受，蘇艾德說，他觀察搭到他駕駛車輛的乘客有2種，有人一上車看到他會驚嚇得往後面座位坐，另一種是對他很好奇，會選擇坐在離他最近的座位，問他為何會來台灣的各種問題，無論是哪種乘客，他都微笑面對。

蘇艾德觀察台灣交通狀況，他認為，應該有更多清楚的規範，例如，他常在路口發現，當號誌燈亮起時，尤其是左轉、右轉指示燈，有些大型車輛後方的機車或小汽車，就迫不及待往前衝，甚至卡進左右轉車道，非常危險，公車或客運等大型車駕駛會有壓力。

蘇艾德的家人散居在奈及利亞、歐洲及北美，但他喜歡留在亞洲，除了在馬來西亞唸書，也曾在菲律賓工作過，相對歐美，他較能適應亞洲文化，也已在台灣置產。

蘇艾德覺得生活在台灣是幸福的事，願意留在台灣，除了因為妻子是台灣人，從他在許多國家的生活經驗，台灣是最好的，讓人感到很自在，雖然生活及工作上也是有挑戰，但遇到的人都很友善，整個大環境是舒適的。（編輯：郭諭儒）1130320