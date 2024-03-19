美國女孩為台灣花磚著迷 義務為博物館翻譯導覽

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（中央社記者黃國芳嘉義市19日電）從美國來台居住2年的歐蕾琴，昨天帶家人至深受著迷的台灣花磚博物館，父母特別喜愛博物館氛圍，歐蕾琴則願意義務翻譯解說牌及導覽，讓館長徐嘉彬深受跨越國界的感動。

台灣花磚博物館長徐嘉彬今天告訴中央社記者，歐蕾琴因對台灣文化特別喜愛，2年前就來到台灣長住，並認識住在嘉義的男朋友，因而對台灣花磚博物館十分鍾愛，只要有外國友人到台灣旅遊，就會帶往花磚博物館參觀。

歐蕾琴父母及妹妹日前第1次到台灣旅遊，她昨天就與家人一起造訪博物館，已第6次到博物館的歐蕾琴親自為家人導覽，其家人對花磚的美都深受著迷。

徐嘉彬指出，歐蕾琴了解到外國遊客對台灣文化充滿好奇，希望能夠讓更多外國人深入體驗這一份美好，歐蕾琴主動提出義務為博物館翻譯解說牌，甚至可以協助導覽解說，歐蕾琴的熱心，不僅令人感動，更讓人深深感受到跨越國界的友愛和溫暖。

徐嘉彬說，昨天與歐蕾琴一家人相遇後，深刻明白文化交流的力量是無與倫比，無論是來自哪個國家，大家都能夠通過心靈的連結，彼此交流、學習，讓世界因此而變得更加美好。昨天特別將這一份感動PO在花磚博物館的臉書（Facebook）粉專，與大家分享。

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嘉義市林森西路上的台灣花磚博物館，前身為日治時期建造的二層樓檜木老宅，外觀是巴洛克式洋樓，整修後，推開大門就能能聞到上等檜木淡淡香氣，屋內牆上滿是色彩斑斕的台灣老花磚，令人驚豔，吸引參觀民眾拍照打卡。

徐嘉彬說，台灣花磚博物館吸引眾多歐美、日本遊客，在日本出版的旅遊專書也有專門介紹台灣花磚文化。好萊塢夢工廠導演、日本陶瓷學者、荷蘭歐亞貿易史研究學者等，也曾到訪參觀、交流。（編輯：謝雅竹）1130319