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北市公車急煞閃避前方事故車 7乘客擦挫傷送醫

2024/1/22 15:51（1/22 16:46 更新）
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台北市大同區22日上午發生機車追撞計程車事故，運將當下欲開車門查看狀況，左側公車駕駛見狀緊急煞車，造成7名公車乘客擦挫傷送醫治療；北市警方獲報到場處理。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 113年1月22日
台北市大同區22日上午發生機車追撞計程車事故，運將當下欲開車門查看狀況，左側公車駕駛見狀緊急煞車，造成7名公車乘客擦挫傷送醫治療；北市警方獲報到場處理。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 113年1月22日
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（中央社記者黃麗芸台北22日電）台北市大同區今天發生機車追撞計程車事故，運將開啟車門欲下車查看時，左側公車駕駛見狀緊急煞車，造成7名公車乘客擦挫傷送醫治療，警方獲報到場，初步排除3車駕駛酒駕。

台北市警方今天上午8時41分許獲報，指大同區台北捷運民權西路站6號出口前發生多人受傷車禍，獲報後立即派員到場處理。

經調查了解，28歲朱姓男機車騎士沿北市民權西路行駛，因故追撞前方由65歲任姓男子所駕計程車，雙方立即停車，任男開啟車門準備下車查看時，左側公車專用道上由64歲陳姓男子駕駛公車緊急煞車，導致公車7名乘客擦挫傷，幸無生命危險，分別送醫治療。

警方隨即針對3車駕駛進行酒測，結果都為零，詳細肇因和肇責待後續調查釐清。

台北市警察局大同分局透過新聞稿呼籲，依據道路交通安全規則規定，汽車臨時停車或停車，汽車駕駛人或乘客開啟或關閉車門時，應遵守相關規定規定，應注意行人、其他車輛，並讓其先行、確認安全無虞後，再將車門開啟至可供出入幅度，迅速下車並關上車門。

另外，開啟車門不當而致人肇事受傷，應依道路交通管理條例規定，處以新台幣1200元以上，3600元以下罰鍰。（編輯：戴光育）1130122

#台北市
#台北市警察局大同分局
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