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高雄遊覽車撞涵洞1死14傷 公路局：駕駛6年違規3件

2024/3/21 08:00（3/21 08:13 更新）
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高雄市仁武區水管路高速公路下方涵洞20日晚間發生一起遊覽車交通事故，釀成1死15傷，警消趕赴現場搶救。中央社記者董俊志攝 113年3月20日
高雄市仁武區水管路高速公路下方涵洞20日晚間發生一起遊覽車交通事故，釀成1死15傷，警消趕赴現場搶救。中央社記者董俊志攝 113年3月20日
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（中央社記者余曉涵台北21日電）高雄昨晚發生遊覽車撞擊高速公路下緣涵洞，造成1死14人受傷送醫；對此，公路局今天指出，事故車輛並無違規紀錄，但鄧姓駕駛近6年有3件違規，包含倒車未注意人車等。

56歲鄧姓男子昨晚8時許駕駛遊覽車，車上載有27人，沿高雄水管路由西向東，行經水管路19-3號前地下道慢車道時，車頭撞擊高速公路下緣涵洞，已造成1死14傷。

交通部公路局發布新聞稿表示，公路局、高雄區監理所與高雄市區監理所立即成立「0320仁武水管路遊覽車甲級事故應變小組」應變處理。

公路局指出，這次事故楓滿遊覽車公司KAA-9755號遊覽車，於民國110年11月出廠，車輛車籍正常，最近一次檢驗是112年10月6日，下次定檢日為113年11月3日，事故車輛出廠迄今尚無違規。

公路局表示，鄧姓駕駛駕籍均正常，近6年違規3件，包含倒車未注意人車、未依交通標誌指示行駛、違規臨時停車各1件，全數案件均已結案。

公路局指出，已要求楓滿遊覽車公司妥善處理相關傷者後續理賠事宜，公司代表已趕往醫院進行慰問事宜。

另外，公路局表示，高雄市區監理所將於3月21日上午啟動事故立即性加強管理措施，派員至此事故業者公司進行安全管理查核。（編輯：陳仁華）1130321

高雄市仁武區水管路20日晚間發生驚傳交通事故，一輛遊覽車疑撞上涵洞限高，車頭嚴重毀損。中央社記者董俊志攝 113年3月20日
高雄市仁武區水管路20日晚間發生驚傳交通事故，一輛遊覽車疑撞上涵洞限高，車頭嚴重毀損。中央社記者董俊志攝 113年3月20日
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