康橋校車翻覆 駕駛未實施教育訓練遭罰2萬

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（中央社記者余曉涵台北12日電）康橋中學校車昨天翻覆造成學生受傷，公路局今天查核後發現，駕駛到職後未接受教育訓練，依法開罰新台幣2萬元，並吊扣事故車輛牌照1個月。

康橋中學課後社團交通車昨晚於台北市文山隧道發生翻覆意外，造成多名學生受傷。交通車為龍萊交通企業有限公司旗下車輛，因此交通部公路局今天上午前往該公司進行安全管理查核。

公路局台北市區監理所發布新聞稿表示，這次事故車輛為龍萊交通公司889-YY號遊覽車，該車於民國103年3月出廠，車輛車籍正常，最近1次檢驗是今年1月26日，下次定檢日為今年8月13日，事故車輛近6年違規8件；駕駛人駕籍正常，近6年違規2件，全數案件均已結案。

台北市區監理所表示，今天查核發現該公司雖有按規定每月自主檢查，公司車輛與駕駛員管理皆符合規定，但對於新進的林姓駕駛人尚未實施教育訓練，就發生重大交通事故，因此該公司實無法規避未善盡管理駕駛人的責任。

台北市區監理所指出，將依違反公路法第77條第1項、汽車運輸業管理規則第19條及遊覽車客運業違反公路法第77條第1項及第47條事件裁量基準未善盡管理責任規定，開罰2萬元，並吊扣事故車輛牌照1個月。

另外，台北市區監理所表示，已針對該公司肇事同型式車輛1輛，要求公司完成檢修作業，並召回臨檢後始得繼續出車營運。

台北市區監理所補充，未來將依警方判定肇事責任調整該公司評鑑等第為不列等，3月每週實地至業者營業處所查核，後續再視改善成效逐步調整為每月實地查核。

另外，由於國家運輸安全調查委員會已針對此事進行事故調查相關作業，公路局表示，如發現龍萊交通公司其他違失，將依規定再進行處罰。（編輯：張雅淨）1130312