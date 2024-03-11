更多編輯台推薦新聞：
圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人
娛樂

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化
兩岸

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化

太魯閣園區生態監測 15年來首度中低海拔拍到水鹿
生活

太魯閣園區生態監測 15年來首度中低海拔拍到水鹿

實況野球世界總決賽奪季軍 台灣選手尤瑋鍾獻給天上外婆
運動

實況野球世界總決賽奪季軍 台灣選手尤瑋鍾獻給天上外婆

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

校車翻覆釀15傷 公路局：車輛近6年違規8件

2024/3/11 23:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北11日電）康橋中學校車今天晚間翻覆造成15人受傷。交通部公路局晚間表示，經過調查翻覆車輛在103年出廠，車輛車籍正常，今年1月才剛通過檢驗，不過近6年有8次違規紀錄，駕駛近6年也有2件違規紀錄。

康橋中學校車今晚行經台北市文山區文山隧道時因故翻車，車上共計有1名駕駛、26名學生，北市警消獲報立即派員到場處理，包括駕駛在內共15人輕傷送醫。

交通部公路局今天晚間發布新聞稿表示，康橋中學翻覆的遊覽車是龍萊交通企業有限公司的遊覽車，車牌號碼889-YY，截至晚間11時，只剩萬芳醫院仍有1名傷者留院觀察，現場已經恢復通車。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

公路局表示，889-YY號遊覽車在103年3月出廠，車輛車籍正常，最近1次檢驗是今年1月26日，下次定檢日為113年8月13日，事故車輛近6年違規8件；林姓駕駛駕籍均正常，近6年違規2件，全數案件均已結案。

公路局指出，已要求龍萊交通公司妥善處理相關傷者後續理賠事宜，公司已趕往醫院進行慰問事宜，另外，台北市區監理所將於3月12日上午啟動事故立即性加強管理措施，派員至該事故業者公司進行安全管理查核。（編輯：陳正健）1130311

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.54