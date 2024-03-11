校車翻覆釀15傷 公路局：車輛近6年違規8件

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北11日電）康橋中學校車今天晚間翻覆造成15人受傷。交通部公路局晚間表示，經過調查翻覆車輛在103年出廠，車輛車籍正常，今年1月才剛通過檢驗，不過近6年有8次違規紀錄，駕駛近6年也有2件違規紀錄。

康橋中學校車今晚行經台北市文山區文山隧道時因故翻車，車上共計有1名駕駛、26名學生，北市警消獲報立即派員到場處理，包括駕駛在內共15人輕傷送醫。

交通部公路局今天晚間發布新聞稿表示，康橋中學翻覆的遊覽車是龍萊交通企業有限公司的遊覽車，車牌號碼889-YY，截至晚間11時，只剩萬芳醫院仍有1名傷者留院觀察，現場已經恢復通車。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

公路局表示，889-YY號遊覽車在103年3月出廠，車輛車籍正常，最近1次檢驗是今年1月26日，下次定檢日為113年8月13日，事故車輛近6年違規8件；林姓駕駛駕籍均正常，近6年違規2件，全數案件均已結案。

公路局指出，已要求龍萊交通公司妥善處理相關傷者後續理賠事宜，公司已趕往醫院進行慰問事宜，另外，台北市區監理所將於3月12日上午啟動事故立即性加強管理措施，派員至該事故業者公司進行安全管理查核。（編輯：陳正健）1130311