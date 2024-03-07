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國道113年前2月死亡車禍 駕駛分心釀禍占4成

2024/3/7 11:31（3/7 11:41 更新）
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國道警方指出，過去在違規行為當中，曾發現有駕駛人開電動車，疑似開啟輔助駕駛系統後，將書放在方向盤上閱讀。（國道公路警察局提供）中央社記者楊侃儒傳真 113年3月7日
國道警方指出，過去在違規行為當中，曾發現有駕駛人開電動車，疑似開啟輔助駕駛系統後，將書放在方向盤上閱讀。（國道公路警察局提供）中央社記者楊侃儒傳真 113年3月7日
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（中央社記者楊侃儒新北市7日電）國道公路警察局今天指出，今年1月到2月國道死亡車禍比例，因恍神、緊張、飲食、拿物品或使用手機等分心駕駛共6件，占整體死亡車禍事故比例4成。

國道公路警察局發布新聞稿表示，民國113年1月到2月，駕駛人行駛國道因恍神、緊張、飲食、拿物品或使用手機等分心駕駛共發生6件，占整體死亡車禍比例4成。另外，統計去年死亡車禍，其中未注意車前狀態共發生19件，占整體死亡車禍約3成2。

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國道警方指出，在違規行為當中，有駕駛人手握方向盤的同時，雙手竟還各拿1支手機；過去也曾發現有駕駛人駕駛電動車時，疑似開啟輔助駕駛系統後，把書放在方向盤上閱讀。

國道警方表示，民眾若有錄影採證駕駛人違規使用手機，可將影像上傳到國道公路警察局網站檢舉，也呼籲用路人上車要繫好安全帶，隨時注意前方路況，不要分心、疲勞駕駛或超速等，保障行車安全。（編輯：戴光育）1130307

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