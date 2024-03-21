高雄遊覽車事故司機30萬元交保 勞工局啟動勞檢

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（中央社記者張已亷高雄21日電）高雄市1輛遊覽車20日行經仁武區自撞涵洞釀1死，台灣橋頭地方檢察署今天訊後諭知鄧姓司機新台幣30萬元交保；高雄市政府勞工局發布訊息表示，已派員勞動檢查遊覽車公司。

勞工局說，將進一步調閱出勤及行車紀錄等相關資料，後續配合檢方偵辦釐清。

56歲鄧姓駕駛向警方供稱，為省時間切換車道才自撞，被依過失致死罪嫌移送。

遊覽車公司負責人張素姻表示，對家屬非常抱歉，目前有成立協調委員會，會盡力協助家屬，全力配合檢方調查。

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她說，於公司服務1年多的司機有25年駕駛經歷，身體狀況良好，沒超時工作問題，平常派班都正常，就是用車11小時，而發生事故旅行團當天只有阿里山1個行程，有提醒司機及領隊拿捏好時間安排，阿里山行程一般往返約7小時，上山停留3小時，總計10小時。

張素姻表示，這團多為老人家，可能長輩行動緩慢、停休息站次數較多，加上山路須放慢車速，出遊時間才會拉長。另外，回程在不同地方停靠是為讓乘客下車，沒抄近路問題，不清楚司機為什麼會走涵洞。（編輯：李明宗）1130321