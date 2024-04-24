更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
台幣匯率
新聞專題
台幣匯率1/300
首頁 / 產經

股匯反攻 新台幣連2升收32.528元

2024/4/24 18:41（4/24 18:59 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
24日新台幣以32.528元收盤，升6.5分。（中央社檔案照片）
24日新台幣以32.528元收盤，升6.5分。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北24日電）台股強勢反攻，加上美元漲高回落，新台幣兌美元終於暫時甩開貶值陰霾，今天收盤收32.528元，升6.5分，匯價連2升，但交投熱度不高，台北及元太外匯市場總成交金額僅12.57億美元。

美股回神，激勵台股今天開高走高，指數終場大漲532.46點，收在20131.74點，成功收復2萬點大關。

三大法人同步買超，合計買超新台幣400.08億元，其中外資買超298.28億元。

台股狂飆，大漲逾500點，新台幣匯率同樣走升，但氣勢略遜一籌，今天開盤價為32.55元，儘管盤中強漲逾1角、最高觸及32.484元，但進口商積極敲進美元，升勢受阻，收盤又回到32.5元價位。

外匯交易員表示，雖然外資大舉買超台股，在匯市卻呈雙向進出，沒有看到同步大匯入的現象，使得新台幣匯率表現不如台股強勁，但因美元指數回落，亞幣得以稍作喘息。

外匯交易員補充，美國聯準會（Fed）延後降息，且地緣政治風險沒有進一步升溫，各種題材「該反應的都反應了」，美元缺乏新的議題，無力上攻，甚至上方將出現壓力，指數可能陷入整理，但主要還是看後續經濟數據表現。

美國本週將陸續公布國內生產毛額（GDP）及個人消費支出物價指數（PCE），市場靜待本週最新數據出爐，為後續操作提供新的指引。（編輯：楊蘭軒）1130424

延伸閱讀
AI族群帶頭強攻 台股大漲532點站上20100點台股短短4天收復2萬點大關 法人解讀3原因台股反彈急又快 44檔攻漲停、高價股重回15千金聯準會褐皮書：美國許多地區經濟「適度」成長
台幣匯率
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
新台幣升6.5分 收32.528元
172.30.142.63