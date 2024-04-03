提升服務品質 民團籲讓居托中心回歸訪視專業

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（中央社記者吳欣紜台北3日電）保母虐童案讓收出養及安置兒少制度受關注，民團今天說，居托中心及居家保母也是重要單位，但品質跟量能須再提升，提出讓居托中心回歸訪視輔導專業等訴求，籲衛福部重視。

托育及就業政策催生聯盟今天召開記者會發表兒童節政策建言，直言居家托育服務中心以及居家保母的品質跟量能須再提升，才能讓居家托育制度重新定錨，有效解決亂象，並建立可長可久的美好制度。

托育及就業政策催生聯盟召集人劉毓秀會中指出，全台灣有2萬7281名保母，照顧4萬3701名孩子，由各縣市各區域共計71處居托中心提供保母的訪視輔導、家長媒合諮詢服務，但托育服務的品質跟量能都需再升級。

劉毓秀舉例，居家托育服務中心管理有三缺，包含缺角色定位、缺訪視指標、缺與地方政府合作與中央政府支持」，難以發揮居托中心輔導支持保母托育；而保母則有雙低，包含服務量能低、薪水低，讓家長光找到保母就不容易，根本沒得選，無法有效淘汰品質堪憂的保母。

彭婉如文教基金會居家托育部組長李庭欣指出，居托中心因定位不明導致訪員無法有效訪視，各縣市政府也容易塞工作給中心，例如請中心協調保母與家長的履約賠償事宜，使得居托中心錯置專業、壓縮訪視時間，而訪員也缺乏訪視工具，中央僅提供6大項訪視觀察指標，難以有效察覺危險，中央應掌握、支持中心與地方政府共同合作，才不會讓制度落實到各縣市各行其是、多頭馬車的混亂局面。

托盟認為，衛福部應重新定位居家托育服務中心的功能與角色，讓居托中心回歸訪視輔導專業，並應邀集有實務經驗的居托中心督導參與研議建置訪視指引與指標，並進行全國訪員培訓課程，拉齊各居托中心的訪視標準，做到精準訪視，讓全國各地中心訪視輔導都能夠到位。

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此外，劉毓秀也建議，應建立地方社會局處與居托中心的密切合作，共同成為「托育安全守門員」，讓居托中心訪員提出訪視評估報告，地方政府應依據居托中心實務判斷，即予保母相應的處置，切實改善有風險的照顧行為與環境，預防危機發生。

劉毓秀也說，政府應翻倍加碼保母獎助金，替保母加薪，並廣為招募優良人才加入保母行列，不只保母，訪員的薪資也該被提升，衛福部也應修改現行「直轄縣市政府居家托育服務中心執行業務處理原則」，為居家托育制度重新定錨，盼望能讓台灣居家托育從惡性循環轉化為良性循環。（編輯：陳政偉）1130403