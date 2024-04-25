訊連本業回溫 第1季每股賺1.26元寫7季新高

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（中央社記者吳家豪台北25日電）多媒體廠商訊連科技今天舉辦法人說明會，第1季雖提列預期信用減損損失稀釋獲利，但本業營運回溫，加上匯兌收益挹注，稅後淨利季增7.87倍、年增82%，每股盈餘達1.26元，寫下近7季新高。

訊連董事長黃肇雄說，訊連電子商務支付服務商之一的asknet Solutions AG申請破產程序及重整，已於去年9月25日獲德國法院核准，導致對訊連的應付帳款無法依約如期支付，訊連今年第1季於營運費用中，提列預期信用減損損失新台幣2051萬元。

依據asknet Solutions AG今年第2季與第3季應認列的收入，訊連評估，第2季與第3季尚需認列約1600萬元、1000萬元的預期信用減損損失，第4季以後無需再認列。

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黃肇雄表示，對2024年持續成長保持正面樂觀看法，數位媒體產品應用與人工智慧（AI）技術將更聚焦於選定的垂直應用領域；另將與英特爾及PC品牌共同拓展人工智慧個人電腦（AI PC）應用，推出新版本的威力導演和相片大師軟體，針對AI功能進行優化，預期今年下半年開始貢獻營收。

訊連今年第1季合併營收約4.92億元，季減3.4%，年增14.3%；營業利益約3442萬元，季增1.5%，年增2.7%；因匯兌收益達4800萬元，稅後淨利約9955萬元，季增7.87倍，年增82%，每股盈餘1.26元。（編輯：張良知）1130425