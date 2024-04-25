520就職與國宴主持人亮相 混血男模戴凱文擔綱

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（中央社記者吳書緯台北25日電）第16任總統副總統就職倒數不到1個月，520就職典禮將由劉傑中、劉宸希擔任主持人，國宴由郭雅慧與巴西台裔男模戴凱文主持；文總表示，劉傑中與劉宸希的華語、英語雙語主持經驗豐富，想借重他們的主持專業，與在場所有的嘉賓，分享民主的喜悅。

中華文化總會為中華民國第16任總統副總統就職籌備會的活動籌備執行單位，文總今天表示，5月20日就職典禮主持人為TaiwanPlus英語主播劉傑中、三立新聞台新聞主播劉宸希，而首次移師台南舉行的總統就職國宴，主持人將由2024賴清德競選總部發言人郭雅慧、台灣與巴西混血男模戴凱文擔綱。

文總秘書長李厚慶表示，520就職是台灣4年1次的民主盛會，當天會邀請許多駐台使節參與，劉傑中和劉宸希都是經驗相當豐富的華語、英語雙語主持人，邀請2位擔任就職典禮主持人，是想借重他們的雙語主持專業，與在場所有的嘉賓分享民主的喜悅。

劉宸希受訪提到，接到就職典禮徵詢主持意願時，感到非常雀躍與榮幸，也參考過去總統就職典禮的資料，這次就職典禮以「共織台灣，民主前行」為主題，相信所呈現出的風貌會有別於以往。

劉傑中接受中央社記者電話訪問指出，他現在是播報英語新聞，520就職典禮是台灣的大事，國際相當矚目，能夠為自己生長的土地做一點事情，感到榮幸。

至於國宴部分，李厚慶表示，國宴從菜色到節目的規劃，都希望展現台灣的民主自由和多元性，戴凱文是台灣跟巴西混血，但台語說得非常好，也以身為台灣人為榮，可說是台灣多元性的象徵；郭雅慧過去有很多主持節目、典禮的經驗，選舉時擔任副總統賴清德的發言人，能應變各種突發狀況，相信兩位的搭配可創造精彩的火花。

郭雅慧指出，此次總統就職國宴辦在台南有特別的意涵，因為今年是台南建城400週年，希望可以讓遠道而來的貴賓，更進一步了解台灣悠遠的文化和多元魅力，總統當選人賴清德平常對團隊很信任，也有對她說「妳沒問題啦」等加油打氣話語。

戴凱文受訪時說，從小在巴西長大，到台灣約5年時間，父親的家族是在1970年代移民巴西，所以他小時候是講台語，24歲後才開始學華語，希望能透過主持國宴，讓賓客可以知道，「這個人看起來像外國人，但他就是台灣人」，可以講台語和華語。（編輯：張若瑤）1130425