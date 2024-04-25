新北土城里長揪團赴中落地招待旅遊 涉反滲透法起訴

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（中央社記者黃旭昇新北25日電）新北土城區青山里長姚韋華、某協會理事長簡安仕，去年接受南京市台辦資助，邀里長赴中旅遊接受招待，中國官員趁機宣傳「兩岸一家親」，檢方今天依反滲透法等起訴姚、簡2人。

檢調查出，去年9月間，中華青少年文教藝術交流協會理事長簡安仕，涉嫌接受中國大陸南京市台辦資助，委由土城區青山里里長姚韋華，出面邀約5名里長和9名親友共14人，去年11月前往中國接受免費落地招待。

檢調查出，期間食宿免費，但須自付新台幣1萬6500元機票費用。旅遊團赴南京市、江蘇省淮安市，餐敘時，現場懸掛「兩岸一家親」紅布條，台辦官員趁機宣傳「藍白合」等理念，試圖影響總統選舉、立委選舉。

新北地檢署今天依違反反滲透法及公職人員選罷法、正副總統選罷法，起訴姚、簡2人。姚男到案後坦承不諱，檢察官認為他態度良好，建請法官日後審理期間，若姚男仍自白犯罪，可從輕量刑。

至於同行的里長和9名親友，則獲檢方依職權不起訴。（編輯：方沛清）1130425