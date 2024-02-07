台商邀里長組團赴中旅遊招待 彰檢反滲透法起訴2人

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（中央社記者吳哲豪彰化7日電）鄭男在中國開設公司，邀請擔任里長的友人蔡男組團前往中國旅遊，且支付所有旅遊費用，請團員們在總統大選支持特定候選人，彰檢昨依違反反滲透法等罪嫌起訴鄭男及蔡男。

根據彰化地方檢察署今天公布的起訴書，鄭男老家在彰化縣和美鎮，多年前在大陸東莞市開設公司，另和擔任彰化和美鎮某里長的蔡男為相識20多年好友。

鄭男接受中國統戰辦黃姓主任委託，邀請蔡男找親友及里民前往大陸東莞市旅遊，每人原本須付新台幣2萬元費用，但18人旅遊團費用36萬元都由鄭男支付。

在旅行團出發前，鄭男傳訊息請蔡男在今年總統大選中支持特定總統候選人，蔡男也回說所有人都支持。

鄭男等人前往東莞市旅遊時，與東莞市黃江鎮肖姓副鎮長及林姓副書記等中國官員聚餐，鄭男在聚餐時請大家支持某總統候選人，蔡男則舉杯表示沒有問題。

承辦此案檢察官認為，鄭男及蔡男涉嫌違反反滲透法、總統副總統選舉罷免法，事證明確，因此依法提起公訴並移審法院，彰化地院今晚裁定鄭男以10萬元交保，且限制住居及出海、出境。（編輯：陳仁華）1130207