新北里長揪團赴中接受落地招待 涉反滲透法起訴

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（中央社記者高華謙新北24日電）國民黨新北市永和區里長許政鎧與陳姓姑姑去年受中國昆山市台辦委託，邀12名里長赴中旅遊接受落地招待，中國官員還宣傳「兩岸一家親」等，新北地檢署依反滲透法等起訴許、陳2人。

檢警調查，陳女是中國江蘇省昆山市富開揚五金製品有限公司總經理及張浦台商協會理事，許政鎧是她的姪子。

檢警查出，許男等2人於去年8、9月受昆山市台辦派遣的張浦台商協會郭姓會長及鍾姓總幹事委託，由陳女或許男邀約新北市里長與眷屬前往中國遊玩，其中里長完全免費，眷屬除自付約新台幣1.7萬元機票費用外，落地後食宿皆免費。

檢警調查，許男於去年11月21至24日共招攬12名里長人與4名眷屬前往中國昆山市、常熟市與無錫市等地旅遊，全程由昆山市台辦秘書科謝姓科員陪同，一行人還與江蘇省台辦吳姓一級巡視員、江蘇省泰州市台辦余姓副主任、昆山市台辦萬姓主任與南京市台辦局長等9名中國官員見面或餐敘。

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檢警追查，席間中國官員對里長、眷屬宣傳「兩岸一家親」及「國民黨要加油」等理念。新北地檢署檢察官今天偵查終結，依違反反滲透法、公職人員選舉罷免法與總統副總統選舉罷免法受滲透來源資助犯投票行賄罪嫌起訴陳女與許男。

不過，檢方考量許男等2人坦承犯行、犯後態度良好，建請法院從輕量刑。至於接受招待的12名里長，檢察官則另為職權不起訴。（編輯：戴光育）1130424