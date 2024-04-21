柯市府爭議案藍綠議員提案調查 白營反特定操作

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（中央社記者黃麗芸台北21日電）報載柯市府任內的京華城容積率和北市科T17、18標案爭議，藍綠北市議員共同提案連署成立專案調查小組。民眾黨台北市議會黨團今天說，願參與調查小組，但反對有心人士特定操作。

自由時報報導，前台北市長柯文哲任內讓京華城土地容積率從392%提高為840%，被質疑圖利威京集團，更將北投士林科技園區「T17、18」地上權給前民眾黨立委吳欣盈家族新光人壽，並拍板免提投資計畫。台北市長蔣萬安遭質疑不敢查柯文哲。

報導內容指出，民進黨、國民黨已聯手共同提案連署台北市議會成立專案調查小組，目前共計有19人，預計提案將於24日送大會討論。

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對此，台灣民眾黨台北市議會黨團今天透過新聞稿聲明，民眾黨秉持理性、科學、務實的態度「面對問題、解決問題」，議會黨團支持公開透明且願意參與調查小組，但反對有心人士特定操作，將柯文哲作為政治提款機，替蔣萬安模糊市政轉移焦點。

民眾黨團總召陳宥丞也具體要求，台北市政府應完整公布所有會議資料及紀錄；其次，邀請專家學者共同檢視討論；台智光案一併納入調查小組議程。（編輯：張銘坤）1130421