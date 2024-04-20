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議員批紅線過長駕駛無處停 北市府允增設黃線

2024/4/20 15:26
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（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北20日電）國民黨台北市議員游淑慧指出，北市道路紅線長度持續增加，至今已達2147公里，恐導致駕駛無可避免違停。交通局回應，將持續增設黃線，以兼顧用路人安全及停車需求。

游淑慧透過質詢資料表示，前台北市長柯文哲任內，北市道路共增設379公里紅線，她當時就質疑紅線過長且事故率不減反增，但台北市長蔣萬安市府團隊去年又劃了約50公里紅線，全市總長累計2147公里，根本是讓汽機車、貨車、計程車都無路可活。

她指出，職業駕駛無處合法臨停，屢被開單記點並面臨駕照吊銷風險，還有中南部文宣品廠商接了訂單後無法交貨，因為貨運公司認為台北市紅線太多不願送貨。

游淑慧說，北市府不僅沒有規劃適量路邊停車格、停車場，連黃線總長都僅205公里、是紅線的1/10，連一般民眾要接送長輩、小孩都只能非自願地違停在紅線。

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蔣萬安今天出席2024世界地球日「永續城市 不塑之客」園遊會前接受媒體聯訪指出，去年新增紅線多是針對消防通道等法定禁止停車空間，為加強辨識而劃上，另為給予用路人彈性，去年已將236處路段由紅線改為黃線，兼顧民眾安全及駕駛便利。

台北市交通局補充表示，黃線劃設位置將持續增加；至於議員認為紅線過長部分，會再檢討，以維護用路人安全為原則，解決市民停車需求。（編輯：戴光育）1130420

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